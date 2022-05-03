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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 341

Футболисты «Каспия» вернулись с проигрышем в Актау

«Каспийцы» уступили футболистам «Аксу» у них в гостях.

Фото пресс-службы «Каспия»
Матч девятого тура Казахстанской Премьер-Лиги между футболистами «Каспия» и клубом «Аксу» из одноименного города закончился не в пользу нашей команды. Счет встречи составил 2:0.

- Поздравляю футболистов «Аксу» с этой победой. Мы не очень удачно начали - на второй минуте нам пришлось заменить нашего успешного игрока, что повлияло на команду психологически. Проанализируем игру и попытаемся узнать, почему мы агрессивны дома, а в гостях «равнодушны». Постараемся исправить ситуацию. Я верю в свою команду и в своих игроков, - прокомментировал главный тренер «Каспия» Николай Костов.


В турнирной таблице «Каспий» находится на втором месте. Лидирует футбольный клуб «Тараз» с 17 очками.

Футболисты «Каспия» вернулись с проигрышем в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 15:08
Что такое? Батарейки сели или керосин закончился? lol "Правильно дама и солома едома"
 
 

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