Футболисты «Каспия» вернулись с проигрышем в Актау

- Поздравляю футболистов «Аксу» с этой победой. Мы не очень удачно начали - на второй минуте нам пришлось заменить нашего успешного игрока, что повлияло на команду психологически. Проанализируем игру и попытаемся узнать, почему мы агрессивны дома, а в гостях «равнодушны». Постараемся исправить ситуацию. Я верю в свою команду и в своих игроков, - прокомментировал главный тренер «Каспия» Николай Костов.

Матч девятого тура Казахстанской Премьер-Лиги между футболистами «Каспия» и клубом «Аксу» из одноименного города закончился не в пользу нашей команды. Счет встречи составил 2:0.В турнирной таблице «Каспий» находится на втором месте. Лидирует футбольный клуб «Тараз» с 17 очками.