Самсон Аракелян из Актау возглавил баскетбольный клуб «Астана»

Фото профессионального баскетбольного клуба «Астана»
Валерий Тихоненко покинул свой пост с 13 мая по решению единственного учредителя клуба КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».
Теперь на его место назначен Самсон Аракелян.
Самсон Аракелян является президентом федерации баскетбола Мангистауской области, техническим делегатом в международной федерации баскетбола FIBA, а также известным казахстанским рэп-исполнителем, продюсером и композитором фильмов. До назначения на пост генерального директора баскетбольного клуба «Астана» возглавлял актауский баскетбольный клуб «Каспий».
Теперь на его место назначен Самсон Аракелян.
Самсон Аракелян является президентом федерации баскетбола Мангистауской области, техническим делегатом в международной федерации баскетбола FIBA, а также известным казахстанским рэп-исполнителем, продюсером и композитором фильмов. До назначения на пост генерального директора баскетбольного клуба «Астана» возглавлял актауский баскетбольный клуб «Каспий».
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