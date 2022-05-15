Самсон Аракелян из Актау возглавил баскетбольный клуб «Астана»

Фото профессионального баскетбольного клуба «Астана»

Валерий Тихоненко покинул свой пост с 13 мая по решению единственного учредителя клуба КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».



Теперь на его место назначен Самсон Аракелян.



Самсон Аракелян является президентом федерации баскетбола Мангистауской области, техническим делегатом в международной федерации баскетбола FIBA, а также известным казахстанским рэп-исполнителем, продюсером и композитором фильмов. До назначения на пост генерального директора баскетбольного клуба «Астана» возглавлял актауский баскетбольный клуб «Каспий».



