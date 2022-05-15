Футболисты «Каспия» уступили аутсайдеру Премьер-Лиги

Лидер турнирной таблицы - команда «Каспий» в матче XI тура казахстанской Премьер-Лиги встретилась сегодня, 15 мая, на стадионе «Туркестан арена» с «Мактаарал».Счет на 35-й минуте открыл полузащитник «Мактаарал» Биллал Себаихи.Сравнять счет нашим игрокам удалось на 49-й минуте матча. Гол в ворота соперников с пенальти оформил полузащитник Максат Тайкенов.Завершающий гол в этом матче на 56-й минуте забил полузащитник «Мактаарал» Алекс Бруно. Тем самым счет встречи составил 2:1 в пользу хозяев поля.«Каспий» с 19 баллами спустился на третью строчку в турнирной таблице. Лидером является «Астана» с 21 очком. На втором месте тоже с 21 очком команда «Тараз».