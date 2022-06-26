Абсолютным чемпионом мира стал стритлифтер из Актау

- Наша основная цель - это популяризация и продвижение доступного спорта в области, да и в Казахстане в целом. Хотелось бы сообщить о радостной новости - наш проект по улучшению благосостояния города - площадка «Muscle beach», набрала достаточное количество голосов и будет построена на набережной Актау. Мы также уже получили аккредитацию в области и финансовую поддержку. Хотели бы выразить благодарность областному управлению спорта в лице Каната Жумабаева. В ближайшем будущем подаём аккредитацию на республиканском уровне и дальше заявку в олимпийский комитет для включения данного движения в олимпийские игры, - поделился Ильдар Ягьяев

Чемпионат мира прошёл с 24 по 26 июня одновременно в двух странах - Голландия (Амстердам) и Казахстан (Уральск). Участниками стали свыше 300 атлетов с более чем 25 стран.Ильдар Ягьяев завоевал титул абсолютного чемпиона вне зависимости от весовой категории в классическом двоеборье, набрав коэффициент 62,67.Валид Гаджибеков занял второе место в сумме двух движений с максимальным весом (подтягивание+брусья) в категории до 90 килограммов.Сундет Джайлаубаев удостоился первого места в сумме двух движений (подтягивание + брусья) в категории до 67,5 килограммов в юниорах.«Золото» в любителях с весом 24 килограмма в мультилифтинге в категории до 60 килограммов принёс Руслан Асильев.Ещё одну золотую награду среди любителей с весом 24 килограмма в мультилифтинге в категории до 67,5 килограмма завоевал Абылайхан Аяп.На первую ступень пьедестала поднялся также Эльвин Садыков в любителях с весом 24 килограмма в мультилифтинге в категории до 75 килограмм.В планах стритлифтеров провести чемпионат Азии в Актау в августе этого года.