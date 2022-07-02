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ЛАДА.kz » Спорт

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 258

Матчи футбольного клуба «Каспий» в Актау пройдут без зрителей

Поведение наших болельщиков привело к решению провести предстоящие матчи без зрителей, передает пресс-служба футбольного клуба «Каспий».

Матч против команды «Туран». Фото пресс-службы «Каспия»
Прежде всего клуб выражает огромную благодарность за неустанную поддержку болельщиков нашей команды в каждой игре. Однако, в связи с последними обстоятельствами во время матчей происходят неприятные события.

Матчи футбольного клуба «Каспий» в Актау пройдут без зрителей


- Болельщик - это одни из неравнодушных людей, которые не только поддерживают команду, но и участвуют в развитии нашего клуба, но среди них есть и те, кто мешает команде. Засвидетельствовано, что наш клуб заплатил штраф в размере 600 000 тенге за их действия в игре против команды «Тараз». Затем такая же ситуация повторилась и в следующем матче против команды «Туран». По решению контрольно-дисциплинарного комитета было принято решение, что следующие две игры «Каспий» проведет без зрителей. Мы будем строго работать с такими болельщиками, чтобы не мешать спорту и не допускать повторения подобного. Такие ситуации мешают нам достичь цели, которую мы поставили в начале года. Болельщики - вы одни из тех, кто может помочь нам в ее достижении, - обратились в футбольном клубе к жителям Актау.



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Комментарии ( 1 )

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DiCitizen (Посетители) Сегодня, 11:23
Не понял, в чем нарушение именно? Расизм?
 
 

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