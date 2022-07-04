«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Июля
+21...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.44 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 8.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:54

Просмотров: 176

Медалистами стали гиревики из Мангистау на чемпионате мира

Все три спортсмена, представляющие Мангистау, заняли призовые места. Результатами наших атлетов поделился старший тренер по гиревому спорту Мангистауской области Нартай Алтыбаев.

Тренер Нартай Алтыбаев, Малик Ахметов, Оразалы Бектемірұлы и Дархан Буркітбай
Чемпионат мира по гиревому спорту среди юношей прошёл с 1 по 3 июля в Бишкеке и собрал 220 участников из восьми стран.

Нашу область представили три гиревика - это Малик Ахметов, Оразалы Бектемірұлы и Дархан Буркітбай.

Малику Ахметову удалось стать серебряным медалистом. Спортсмен занимается гиревым спортом в фитнес-центре XL в Актау.

Медалистами стали гиревики из Мангистау на чемпионате мира


Второй наш призёр - Оразалы Бектемірұлы. Он также стал обладателем серебряной награды. Тренируется атлет в спортзале родного села Курык.

Медалистами стали гиревики из Мангистау на чемпионате мира

Медалистами стали гиревики из Мангистау на чемпионате мира


Дархан Буркітбай завоевал «бронзу». Он из села Шетпе. Спортом занимается в сельском фитнес-центре.

Медалистами стали гиревики из Мангистау на чемпионате мира


По итогам чемпионата Казахстан занял второе общекомандное место. Первыми стали россияне. Замкнул тройку Кыргызстан.

- Мы проделали большую работу. Это была моя мечта, чтобы мои воспитанники вышли на мировую арену, - говорит Нартай Алтыбаев.


В октябре этого года пройдёт чемпионат мира среди мужчин и женщин в Индии, куда теперь будут готовиться наши спортсмены.

За поддержку и развитие гиревого спорта старший тренер и спортсмены выражают благодарность Анатолию Жданову - руководителю фитнес-центра XL, руководителю фитнес-зала в Шетпе Руслану Мендибаеву, руководителю спортзала в селе Курык Конысбаю Тлеуову, а также Бекзату Сунгатулы и Сунгату Муналбаеву.



Фото и видео спортсменов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика