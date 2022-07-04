Медалистами стали гиревики из Мангистау на чемпионате мира

- Мы проделали большую работу. Это была моя мечта, чтобы мои воспитанники вышли на мировую арену, - говорит Нартай Алтыбаев.

Чемпионат мира по гиревому спорту среди юношей прошёл с 1 по 3 июля в Бишкеке и собрал 220 участников из восьми стран.Нашу область представили три гиревика - это Малик Ахметов, Оразалы Бектемірұлы и Дархан Буркітбай.Малику Ахметову удалось стать серебряным медалистом. Спортсмен занимается гиревым спортом в фитнес-центре XL в Актау.Второй наш призёр - Оразалы Бектемірұлы. Он также стал обладателем серебряной награды. Тренируется атлет в спортзале родного села Курык.Дархан Буркітбай завоевал «бронзу». Он из села Шетпе. Спортом занимается в сельском фитнес-центре.По итогам чемпионата Казахстан занял второе общекомандное место. Первыми стали россияне. Замкнул тройку Кыргызстан.В октябре этого года пройдёт чемпионат мира среди мужчин и женщин в Индии, куда теперь будут готовиться наши спортсмены.За поддержку и развитие гиревого спорта старший тренер и спортсмены выражают благодарность Анатолию Жданову - руководителю фитнес-центра XL, руководителю фитнес-зала в Шетпе Руслану Мендибаеву, руководителю спортзала в селе Курык Конысбаю Тлеуову, а также Бекзату Сунгатулы и Сунгату Муналбаеву.