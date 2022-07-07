Весь пьедестал почета заняли актаусцы на турнире РК по тогызкумалак

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено Г.Жакиевой

Из 128 игроков, принявших участие в соревнованиях, 16 были из Мангистау. Среди женщин чемпионкой стала Аксана Жумабаева. Серебряным призером стала играющий тренер Гаухар Жакиева. В мужском виде состязаний «бронзу» завоевал Жумакелди Туракбай.



- Молодые спортсмены, которые впервые поехали на такой масштабный турнир, к сожалению, не смогли достаточно проявить себя. Но, уверена, что их победы еще впереди, - поделилась Гаухар Жакиева.