Спортсмен из Актау стал серебряным призёром Кубка Евразии по тогызкумалак

Ж.Туракбай (второй справа)

В соревнованиях, проходивших среди мужчин и женщин, участвовали 67 игроков из семи стран: Турции, США, Чехии, Румынии, Эфиопии, Кыргызстана и Казахстана.



Мужская и женская сборные Казахстана заняли весь пьедестал почёта.



Жумакельды Туракбай занимается тогызкумалак 10 лет. Учится на третьем курсе Каспийского университета. Является чемпионом Азии 2020 года. Недавно, став чемпионом Кубка РК, получил звание мастера спорта.