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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:09

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Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»

Команда «Aktau Motorsport» успешно и без затруднений завершила один из этапов с барханами по прозвищу «Большой брат» в Астраханской области.

Фото предоставил менеджер нашей команды «Aktau Motorsport» Иван Лукьянов
Экипаж Кирилла Черненкова и Алексея Муна, представляющие команду «Aktau Motorsport», не единственные участники ралли «Шелковый путь» из Казахстана. Кроме них также соревнуются новички из Караганды.

Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


Сама гонка состоит из 10 этапов. Стартовало ралли в Астрахани. Далее этапы продолжатся в Грозном, Элисте, Волгограде, Липецке, и финишируют гонщики уже в Москве.

Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


Ранее наша команда принимала участие в ралли на Nissan Patrol в категории Т-2 (серийные внедорожники). С этого года они перешли в категорию Т-3 и Т-4 (мотовездеходы). Экипаж собрал новую машину и «Шелковый путь» стал для них первой гонкой на новом мотовездеходе. Фактически они проводят на нем «боевые испытания».

Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


- В категории Т-3 и Т-4 гораздо больше участников и соревновательного духа, - отметили наши гонщики.


Кирилл Черненков и Алексей Мун успешно прошли первый соревновательный день - это суперспецучасток. Он очень короткий и составляет всего пять километров. Нужен он для того, чтобы определить стартовые позиции, то есть порядок выхода на старт на первый полноценный гоночный день.

Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


- Поскольку трасса была «убойная» - много ям, подбросов, мы решили поберечь машину, чтобы до серьезного гоночного дня ничего не повредить и не грузить лишней работой механиков, - отметили гонщики.


Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


Кстати, на церемонии стартового подиума гости и судьи посчитали машину нашего экипажа самой красивой на этой гонке.

Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


На первый полноценный день участникам ралли предстояло пройти участок длиной около 260 километров.

- Первый день для нас выдался не самым удачным. На 20-м километре трассы после серии обгонов из-за сильной запыленности мы не заметили вовремя достаточно высокую «ступеньку», и машина упала. Повредилось лобовое стекло и, соответственно, был плохой обзор. Из-за этого на 2/3 трассы мы пропустили нужный поворот, ушли в сторону, заблудились. Вечером наши механики все отремонтировали, - рассказали Кирилл Черненков и Алексей Мун.


Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»

Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


Сегодня, 9 июля, прошел третий день и наши ребята уже вернулись с прохождения спецучастка.

- Сегодня был достаточно жаркий день, поэтому иногда перегревалась машина. Пришлось чуть сбавлять скорость. По сравнению с нашими мангистаускими песками мы не заметили как с легкостью прошли знаменитый бархан «Большой брат». Уже после финиша мы переглянулись и спросили друг у друга: «А где в итоге был «Большой брат»?, - поделились наши участники.


Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»


Фото предоставил менеджер нашей команды «Aktau Motorsport» Иван Лукьянов



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