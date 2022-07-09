Ралли «Шелковый путь»: актауские гонщики с легкостью прошли бархан «Большой брат»

- В категории Т-3 и Т-4 гораздо больше участников и соревновательного духа, - отметили наши гонщики.

- Поскольку трасса была «убойная» - много ям, подбросов, мы решили поберечь машину, чтобы до серьезного гоночного дня ничего не повредить и не грузить лишней работой механиков, - отметили гонщики.

- Первый день для нас выдался не самым удачным. На 20-м километре трассы после серии обгонов из-за сильной запыленности мы не заметили вовремя достаточно высокую «ступеньку», и машина упала. Повредилось лобовое стекло и, соответственно, был плохой обзор. Из-за этого на 2/3 трассы мы пропустили нужный поворот, ушли в сторону, заблудились. Вечером наши механики все отремонтировали, - рассказали Кирилл Черненков и Алексей Мун.

- Сегодня был достаточно жаркий день, поэтому иногда перегревалась машина. Пришлось чуть сбавлять скорость. По сравнению с нашими мангистаускими песками мы не заметили как с легкостью прошли знаменитый бархан «Большой брат». Уже после финиша мы переглянулись и спросили друг у друга: «А где в итоге был «Большой брат»?, - поделились наши участники.

Экипаж Кирилла Черненкова и Алексея Муна, представляющие команду «Aktau Motorsport», не единственные участники ралли «Шелковый путь» из Казахстана. Кроме них также соревнуются новички из Караганды.Сама гонка состоит из 10 этапов. Стартовало ралли в Астрахани. Далее этапы продолжатся в Грозном, Элисте, Волгограде, Липецке, и финишируют гонщики уже в Москве.Ранее наша команда принимала участие в ралли на Nissan Patrol в категории Т-2 (серийные внедорожники). С этого года они перешли в категорию Т-3 и Т-4 (мотовездеходы). Экипаж собрал новую машину и «Шелковый путь» стал для них первой гонкой на новом мотовездеходе. Фактически они проводят на нем «боевые испытания».Кирилл Черненков и Алексей Мун успешно прошли первый соревновательный день - это суперспецучасток. Он очень короткий и составляет всего пять километров. Нужен он для того, чтобы определить стартовые позиции, то есть порядок выхода на старт на первый полноценный гоночный день.Кстати, на церемонии стартового подиума гости и судьи посчитали машину нашего экипажа самой красивой на этой гонке.На первый полноценный день участникам ралли предстояло пройти участок длиной около 260 километров.Сегодня, 9 июля, прошел третий день и наши ребята уже вернулись с прохождения спецучастка.