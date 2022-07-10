Визит Хабиба Нурмагомедова в Актау: турнир будут транслировать на экранах

- У амфитеатра смогут находиться порядка 15-20 тысяч человек. Сейчас мы также ведем переговоры с акиматом об установке по всей набережной LED-экранов, - говорит президент лиги смешанных единоборств «Naiza» Нурбек Карабала.

Совместный международный турнир «Naiza 41 x Eagle 48» станет кульминацией недели казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week».Все билеты на сидячие места уже проданы, но, несмотря на это, бои смогут посмотреть все желающие жители и гости города.Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своем приезде в Актау.Позже сообщалось, что бойцы мирового уровня проведут мастер-классы на неделе лиги «Naiza».