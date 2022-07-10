Визит Хабиба Нурмагомедова в Актау: турнир будут транслировать на экранах

Президент лиги смешанных единоборств «Naiza» Нурбек Карабала
Совместный международный турнир «Naiza 41 x Eagle 48» станет кульминацией недели казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week».
Все билеты на сидячие места уже проданы, но, несмотря на это, бои смогут посмотреть все желающие жители и гости города.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своем приезде в Актау.
Позже сообщалось, что бойцы мирового уровня проведут мастер-классы на неделе лиги «Naiza».
Все билеты на сидячие места уже проданы, но, несмотря на это, бои смогут посмотреть все желающие жители и гости города.
- У амфитеатра смогут находиться порядка 15-20 тысяч человек. Сейчас мы также ведем переговоры с акиматом об установке по всей набережной LED-экранов, - говорит президент лиги смешанных единоборств «Naiza» Нурбек Карабала.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своем приезде в Актау.
Позже сообщалось, что бойцы мирового уровня проведут мастер-классы на неделе лиги «Naiza».
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