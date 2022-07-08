Специальный гость Хабиб Нурмагомедов: Бойцы мирового уровня проведут мастер-классы на неделе лиги Naiza в Актау

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В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау пройдёт неделя лиги Найза - Naiza Sport Week. Будут организованы открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры DAR Team - Азиз Разыев и Эдуард Базров.
Представится возможность пообщаться и с чемпионами лиги Naiza - Алиби Идрисом, Николаем Самусевым, Ильдаром Кудайбергеновым, а также чемпионами мира по панкратиону Муратбеком Касымбаем и Галымжаном Жасулановым.
Кроме того, 15 июля пройдёт форум с участием члена совета по молодёжной политике при президенте РК, молодым предпринимателем - Дамиром Аманжолом.
А при поддержке Федерации баскетбола Мангистауской области на набережной будет организован регбольный матч и вечерний Naiza Cross с участием Run Club Aktau. Президент российской лиги EAGLE FC Шамиль Завуров проведёт мастер-класс для юных спортсменов. Турнир посетит чемпион UFC - Хабиб Нурмагомедов.
- Naiza Sport Week - это неделя спортивных активностей для подростков и молодёжи города Актау. Все мероприятия являются общедоступными, чтобы любой житель города мог прийти и посмотреть качественно организованное спортивное шоу с участием настоящих батыров, - пояснил Нурбек Карабала.
Он добавил, что основной целью лиги Naiza в течение недели является повышение туристического потенциала Мангистауской области, пробуждение интереса молодёжи Актау к спорту, продвижение социальной философии «Хочешь драться – дерись на ринге».
- Уверен, что мероприятие поспособствует развитию интереса со стороны молодёжи к массовому спорту, в частности, к его боевым видам. Оно покажет талантливым бойцам, что у каждого есть возможность выйти на такой уровень, прославлять свою Родину на международной арене, - заключил Нурбек Карабала.
Основное мероприятие состоится 16 июля в 19:00 на набережной Актау.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил, что приедет в Актау.
Представится возможность пообщаться и с чемпионами лиги Naiza - Алиби Идрисом, Николаем Самусевым, Ильдаром Кудайбергеновым, а также чемпионами мира по панкратиону Муратбеком Касымбаем и Галымжаном Жасулановым.
Кроме того, 15 июля пройдёт форум с участием члена совета по молодёжной политике при президенте РК, молодым предпринимателем - Дамиром Аманжолом.
А при поддержке Федерации баскетбола Мангистауской области на набережной будет организован регбольный матч и вечерний Naiza Cross с участием Run Club Aktau. Президент российской лиги EAGLE FC Шамиль Завуров проведёт мастер-класс для юных спортсменов. Турнир посетит чемпион UFC - Хабиб Нурмагомедов.
- Naiza Sport Week - это неделя спортивных активностей для подростков и молодёжи города Актау. Все мероприятия являются общедоступными, чтобы любой житель города мог прийти и посмотреть качественно организованное спортивное шоу с участием настоящих батыров, - пояснил Нурбек Карабала.
Он добавил, что основной целью лиги Naiza в течение недели является повышение туристического потенциала Мангистауской области, пробуждение интереса молодёжи Актау к спорту, продвижение социальной философии «Хочешь драться – дерись на ринге».
- Уверен, что мероприятие поспособствует развитию интереса со стороны молодёжи к массовому спорту, в частности, к его боевым видам. Оно покажет талантливым бойцам, что у каждого есть возможность выйти на такой уровень, прославлять свою Родину на международной арене, - заключил Нурбек Карабала.
Основное мероприятие состоится 16 июля в 19:00 на набережной Актау.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил, что приедет в Актау.
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