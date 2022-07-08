«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июля
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.92 KZT
  • €1 = 480.52 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 429

Специальный гость Хабиб Нурмагомедов: Бойцы мирового уровня проведут мастер-классы на неделе лиги Naiza в Актау

Казахстанская лига NAIZA и российский промоушн EAGLE FC при поддержке группы компаний DAR проведут совместный турнир Naiza 41 x Eagle 48 в Актау. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил президент лиги смешанных единоборств Naiza Нурбек Карабала.

Фото Центра общественных коммуникаций
В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау пройдёт неделя лиги Найза - Naiza Sport Week. Будут организованы открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры DAR Team - Азиз Разыев и Эдуард Базров.

Представится возможность пообщаться и с чемпионами лиги Naiza - Алиби Идрисом, Николаем Самусевым, Ильдаром Кудайбергеновым, а также чемпионами мира по панкратиону Муратбеком Касымбаем и Галымжаном Жасулановым.

Кроме того, 15 июля пройдёт форум с участием члена совета по молодёжной политике при президенте РК, молодым предпринимателем - Дамиром Аманжолом.

А при поддержке Федерации баскетбола Мангистауской области на набережной будет организован регбольный матч и вечерний Naiza Cross с участием Run Club Aktau. Президент российской лиги EAGLE FC Шамиль Завуров проведёт мастер-класс для юных спортсменов. Турнир посетит чемпион UFC - Хабиб Нурмагомедов.

- Naiza Sport Week - это неделя спортивных активностей для подростков и молодёжи города Актау. Все мероприятия являются общедоступными, чтобы любой житель города мог прийти и посмотреть качественно организованное спортивное шоу с участием настоящих батыров, - пояснил Нурбек Карабала.

Он добавил, что основной целью лиги Naiza в течение недели является повышение туристического потенциала Мангистауской области, пробуждение интереса молодёжи Актау к спорту, продвижение социальной философии «Хочешь драться – дерись на ринге».

- Уверен, что мероприятие поспособствует развитию интереса со стороны молодёжи к массовому спорту, в частности, к его боевым видам. Оно покажет талантливым бойцам, что у каждого есть возможность выйти на такой уровень, прославлять свою Родину на международной арене, - заключил Нурбек Карабала.

Основное мероприятие состоится 16 июля в 19:00 на набережной Актау.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил, что приедет в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика