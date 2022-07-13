Старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау

Фото с Шамилем Завуровым предоставил президент лиги смешанных единоборств «Naiza» Нурбек Карабала
Одним из главных гостей международного турнира «Naiza 41 x Eagle 48» в Актау станет Шамиль Завуров. Его уже встретили в аэропорту Актау и успели показать одну из наших известных достопримечательностей - Скальную тропу. Он является профессиональным бойцом смешанных единоборств в полусреднем весе.
Он представитель ММА, бывший чемпион «М-1 Global». В настоящее время Шамиль Завуров президент лиги Eagle FC, которым владеет его младший брат Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своем приезде в Актау.
В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.
Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.
Он представитель ММА, бывший чемпион «М-1 Global». В настоящее время Шамиль Завуров президент лиги Eagle FC, которым владеет его младший брат Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своем приезде в Актау.
В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.
Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.
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