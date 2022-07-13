Чемпионат страны по боксу среди девушек стартовал в Актау

- Ранее было известно только имя Жанны Баскаевой, а сейчас появляются новые перспективные спортсменки, на которых мы возлагаем огромные надежды. Ожидаем в этом первенстве 2-3 призовых места, в том числе «золото», - высказался Жандарбек Исанов.

Чемпионат Казахстана по боксу среди девушек 2004-2005, а также 2006-2007 годов рождения пройдет в спортивном комплексе «Халык Арена».Торжественная церемония прошла 12 июля. С приветственным словом к участницам соревнований обратились руководитель управления физической культуры и спорта области Канат Жумабаев, чемпион мира и Азии Ердос Жанабергенов и двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Адильбек Ниязымбетов. Они пожелали спортсменкам зрелищных поединков и достойных побед.Поединки на боксерском ринге проходят в 13-ти весовых категориях среди молодежи и в 14-ти весовых категориях среди юниорок.Спортивную честь нашего региона защищают семь девушек. Так, в весовой категории 48 килограммов на ринг выйдут Коркем Бериккызы и Сабина Сарсенходжаева, в весовой категории 50 килограммов за «золото» поборется Айбегим Кажимухан. Аяулым Есбосынова и Асем Танатар проявят себя в весовой категории 63 килограмма, а Айгерим Егдер и Акжунис Жаксылык вступят в борьбу в весе 70 килограммов.По словам исполнительного директора Мангистауской областной федерации бокса Жандарбека Исанова, чемпионат страны по боксу в области проводится впервые. Женский бокс в Мангистау развит не так успешно, как мужской, но перспективы, отмечает специалист, хорошие.