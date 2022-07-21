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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:15

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«Серебро» и «бронзу» завоевали мангистауские дзюдоисты на чемпионате Азии

Честь Казахстана защищали 18 спортсменов. В их числе два атлета из Мангистау, ставшие призерами соревнований. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций области со ссылкой на управление физической культуры и спорта.

Фото ЦОК
В чемпионате Азии среди молодежи в Бангкоке (Таиланд) участвовали именитые спортсмены из 15 стран. Чемпионат проходил 20 и 21 июля 2022 года.

Мерей Мархамбетов, выступавший в весе 60 кг, завоевал серебряную медаль. Бронзовым призером стал Максим Мейирлан в весе 81 кг.

- Чистой победой Мерей взял верх над соперниками из Индии, Макао и Кореи, и вышел в финал. В финальной схватке мой воспитанник уступил нашему соотечественнику и получил «серебро» чемпионата, - рассказал Сапар Бурамбаев, личный тренер Мерей Мархамбетова.

«Серебро» и «бронзу» завоевали мангистауские дзюдоисты на чемпионате Азии


«Серебро» и «бронзу» завоевали мангистауские дзюдоисты на чемпионате Азии


Со слов Айбека Имашева, старшего тренера сборной, личного тренера Мейирлана Максима, его подопечный одолел противников из Сингапура и Монголии. В третьей схватке он уступил сопернику из Кореи. Но в борьбе за третье место Мейирлан сумел одержать верх над дзюдоистом из Таджикистана и стал бронзовым призером чемпионата Азии.

Теперь спортсмены будут готовиться к выступлению на чемпионате мира, который пройдет с 6 по 14 августа в Гуаякиле (Эквадор).



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