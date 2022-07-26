Кайрат Ургешбаев из Актау завоевал золотую медаль на Всемирных играх полицейских и пожарных в Нидерландах

Фото Кайрата Ургешбаева
Всемирные игры полицейских и пожарных (World Police and Fire Games) стартовали 22 июля в Роттердаме и завершатся 31 июля. В соревнованиях принимают участие около 13 тысяч человек, работающих в полиции, чрезвычайных службах, на таможнях и в исправительных учреждениях со всего мира. Соревнуются участники в более чем 60 видах спорта.
Мангистаускую область представляет сборная во главе с ее капитаном Кайратом Ургешбаевым (сотрудником «Международной полицейской ассоциации»). В состав сборной также вошли сотрудники полиции региона: Берик Абдрахманов (бокс), Жандос Жанабергенов (бокс), Дидар Алгалиев (бокс), Рустем Егеубеков (бокс), Мерген Калимжанов (карате) и Муса Бексултанов (карате).
Кайрат Ургешбаев выступал в дисциплине «жим лёжа» в весовой категории до 105 килограммов и взял «золото» турнира, подняв штангу 205 кг. Тем самым капитан мангистауской команды стал двукратным чемпионом и рекордсменом мировых игр.
- Завтра, 27 июля, буду ещё выступать в силовом двоеборье. Также в дальнейшем честь Мангистау на мировой арене будут защищать остальные представители нашей сборной. Желаю нашим ребятам удачи и победы. Благодарю за оказанную спонсорскую помощь руководителей кооператива «Атамекен 2021» Беккали Алдабегерген и Шагирову Гульсаю, - сказал Кайрат Ургешбаев.
Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие действующие и находящиеся в отставке сотрудники полицейских и противопожарных органов. Участники состязаются в олимпийских видах спорта, неолимпийских, а также в прикладных дисциплинах, применяемых во время полицейских и противопожарных учениях.
Напомним, в 2019 году Кайрат Ургешбаев завоевал «золото» и «бронзу» в весовой категории 100 кг на Всемирных играх полицейских и пожарных в городе Чэнду, Китай.
Мангистаускую область представляет сборная во главе с ее капитаном Кайратом Ургешбаевым (сотрудником «Международной полицейской ассоциации»). В состав сборной также вошли сотрудники полиции региона: Берик Абдрахманов (бокс), Жандос Жанабергенов (бокс), Дидар Алгалиев (бокс), Рустем Егеубеков (бокс), Мерген Калимжанов (карате) и Муса Бексултанов (карате).
Кайрат Ургешбаев выступал в дисциплине «жим лёжа» в весовой категории до 105 килограммов и взял «золото» турнира, подняв штангу 205 кг. Тем самым капитан мангистауской команды стал двукратным чемпионом и рекордсменом мировых игр.
- Завтра, 27 июля, буду ещё выступать в силовом двоеборье. Также в дальнейшем честь Мангистау на мировой арене будут защищать остальные представители нашей сборной. Желаю нашим ребятам удачи и победы. Благодарю за оказанную спонсорскую помощь руководителей кооператива «Атамекен 2021» Беккали Алдабегерген и Шагирову Гульсаю, - сказал Кайрат Ургешбаев.
Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие действующие и находящиеся в отставке сотрудники полицейских и противопожарных органов. Участники состязаются в олимпийских видах спорта, неолимпийских, а также в прикладных дисциплинах, применяемых во время полицейских и противопожарных учениях.
Напомним, в 2019 году Кайрат Ургешбаев завоевал «золото» и «бронзу» в весовой категории 100 кг на Всемирных играх полицейских и пожарных в городе Чэнду, Китай.
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