«Каспий» вернулся с победой в Актау

Матч Кубка Казахстана между «Каспием» и «Кайсаром» прошел в пятницу, 29 июля, в Кызылорде. Игра сложилась в нашу пользу и завершилась со счетом 2:1.Авторами голов «Каспия» являются полузащитники Еркебулан Нургалиев и Шафик Тигруджа.Стоит отметить, что к нашей команде присоединился российский голкипер Алексей Козлов, 23-летний футболист выступал за белорусские клубы «Торпедо-БелАЗ», «Минск» и «Гомель».