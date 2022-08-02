Фигуристку из Актау Гаухар Наурызову исключили из национальной сборной

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- Не восстанавливаемся после тренировок, идем зарабатывать, чтобы представлять свою страну на международной арене. А федерация незаконно исключает из национальной сборной. Все знают, что мы единственная пара в Казахстане. Все знают, что на взрослый чемпионат мира 2022 смогли отобраться только мы и одиночник Михаил Шаридов. В нашей стране совсем не развиты танцы на льду, можно даже сказать, «не существуют». И мы боремся с этим, мы хотим развивать этот вид фигурного катания в Казахстане. И мы считаем, что для развития нашей пары и всей этой дисциплины нужна поддержка со стороны федерации и министерства спорта. Но нынешняя федерация не хочет даже попытаться помочь нам. За всю совместную карьеру с Бойсангуром Датиевым мы ни разу не получали поддержки и финансирования от федерации, - написала фигуристка в своем посте в Instagram.
Спортсменка рассказала, что после чемпионата мира Бойсангур приехал получить гражданство Казахстана, но все безуспешно. Хоть он и готов уже шесть лет принять его. Федерация никак не заинтересована в помощи по этой проблеме.
- Также главный тренер Казахстана после нашего дебютного чемпионата мира пыталась нас зачислить в штатную сборную, так как по всем результатам прошлого сезона мы проходим туда. И это тоже безуспешно. В июле приходит новость, что исполнительный директор федерации направил письмо в комитет, чтобы меня даже из национальной сборной отчислили. По всем законам о физической культуре и спорта Казахстана это решение незаконно. Мы хотим, чтобы нас услышали! Мы хотим, чтобы федерация действовала законно и помогала своим спортсменам! Спасибо!, - акцентирует внимание на проблеме спортсменка.
В Союзе спортсменов Казахстана рассказали, что в правилах Международной федерации конькобежцев в танцевальных парах допускается, чтобы один из спортсменов был иностранным гражданином.
- Но сегодня получилась такая ситуация, к нам обратилась Гаухар в связи с тем, что ее не включают в сборную команду. А если не включают в сборную, то тогда они не могут выступать за Казахстан. На сегодняшний день это единственная такая пара, они чемпионы нашей страны. Да, есть такая статья в нашем законодательстве, по которой иностранцы не могут являться членами наших сборных, но девушка-то является казахстанкой. Непонятно, по какой причине федерация исключила ее. Мы считаем, что это нарушение ее прав, так как она чемпионка страны, - отметили в Союзе.
Все решения о принятии в национальную сборную решаются тренерским советом. Союз спортсменов обращался к тренерам, но, по их словам, те не в курсе ситуации, и сами не понимают, что происходит. В Федерации конькобежного спорта Казахстана пока никак не прокомментировали ситуацию.
Спортсменка рассказала, что после чемпионата мира Бойсангур приехал получить гражданство Казахстана, но все безуспешно. Хоть он и готов уже шесть лет принять его. Федерация никак не заинтересована в помощи по этой проблеме.
- Также главный тренер Казахстана после нашего дебютного чемпионата мира пыталась нас зачислить в штатную сборную, так как по всем результатам прошлого сезона мы проходим туда. И это тоже безуспешно. В июле приходит новость, что исполнительный директор федерации направил письмо в комитет, чтобы меня даже из национальной сборной отчислили. По всем законам о физической культуре и спорта Казахстана это решение незаконно. Мы хотим, чтобы нас услышали! Мы хотим, чтобы федерация действовала законно и помогала своим спортсменам! Спасибо!, - акцентирует внимание на проблеме спортсменка.
В Союзе спортсменов Казахстана рассказали, что в правилах Международной федерации конькобежцев в танцевальных парах допускается, чтобы один из спортсменов был иностранным гражданином.
- Но сегодня получилась такая ситуация, к нам обратилась Гаухар в связи с тем, что ее не включают в сборную команду. А если не включают в сборную, то тогда они не могут выступать за Казахстан. На сегодняшний день это единственная такая пара, они чемпионы нашей страны. Да, есть такая статья в нашем законодательстве, по которой иностранцы не могут являться членами наших сборных, но девушка-то является казахстанкой. Непонятно, по какой причине федерация исключила ее. Мы считаем, что это нарушение ее прав, так как она чемпионка страны, - отметили в Союзе.
Все решения о принятии в национальную сборную решаются тренерским советом. Союз спортсменов обращался к тренерам, но, по их словам, те не в курсе ситуации, и сами не понимают, что происходит. В Федерации конькобежного спорта Казахстана пока никак не прокомментировали ситуацию.