С музыкой и овациями встретили чемпиона мира Камиля Куруглиева в аэропорту Актау

Фото со страницы Юсупа Шахшаева в Facebook
Болельщики, родственники, друзья и спортивная общественность собрались сегодня, 4 августа 2022 года, в аэропорту Актау, чтобы торжественно встретить чемпиона и его наставника.
Камиля Куруглиева встречали бурными овациями, с баурсаками, музыкой и традиционным шашу.
Судья международного уровня AIBA «Три звезды» Руслан Бибуев поздравил спортсмена и пожелали успехов на борцовском ковре.
- Камиль вырос на моих глазах, он мой сосед по дому и отрадно видеть, что из маленького мальчишки он дорос до уверенного чемпиона мира. Я как никто другой знаю, что всё это благодаря усилиям не только самого Камиля, но и его отца, заслуженного тренера Республики Казахстан Магомеда Куруглиева. Магомед Куруглиев заложил в сыне качества победителя, вложив в него всю душу. Сегодня Камиль - гордость Мангистауского региона. Благодаря ему в Риме звучал наш национальный гимн и развивался флаг Казахстана. Он является мотиватором для подрастающего поколения. Поздравляю Магомеда Куруглиева с победой сына на мировой арене. Уверен, что Камиль ещё не раз порадует нас своими победами, - сказал Руслан Бибуев.
Председатель этнокультурного объединения «Дагестан» Юсуп Шахшаев также поздравил спортсмена у себя на странице в социальной сети Facebook.
- Сегодня прилетел в Актау из Рима наш юный чемпион мира по вольной борьбе Камиль Куруглиев. Воспитанник Актауской школы вольной борьбы под руководством заслуженного тренера Казахстана Магомеда Куруглиева. Над борцовским ковром в Италии развивался флаг Казахстана и звучал наш гимн. Пожелаем удачи и успехов Камилю и его отцу для достижения новых побед. Алга Казахстан, алга Камиль, - говорится в поздравлении.
Напомним, что в столице Италии - Риме 31 июля завершился чемпионат мира U17 по вольной борьбе. Спортивную честь региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева. В полуфинальной схватке Камиль встретился с представителем Соединённых Штатов Америки Максвеллом Райаном Макенелли и одержал уверенную победу по очкам со счётом 12:2. В решающем финальном поединке Камиль победил венгра Мусу Арсункаева со счётом 11:0 и завоевал золотую медаль.
Камиля Куруглиева встречали бурными овациями, с баурсаками, музыкой и традиционным шашу.
Судья международного уровня AIBA «Три звезды» Руслан Бибуев поздравил спортсмена и пожелали успехов на борцовском ковре.
- Камиль вырос на моих глазах, он мой сосед по дому и отрадно видеть, что из маленького мальчишки он дорос до уверенного чемпиона мира. Я как никто другой знаю, что всё это благодаря усилиям не только самого Камиля, но и его отца, заслуженного тренера Республики Казахстан Магомеда Куруглиева. Магомед Куруглиев заложил в сыне качества победителя, вложив в него всю душу. Сегодня Камиль - гордость Мангистауского региона. Благодаря ему в Риме звучал наш национальный гимн и развивался флаг Казахстана. Он является мотиватором для подрастающего поколения. Поздравляю Магомеда Куруглиева с победой сына на мировой арене. Уверен, что Камиль ещё не раз порадует нас своими победами, - сказал Руслан Бибуев.
Председатель этнокультурного объединения «Дагестан» Юсуп Шахшаев также поздравил спортсмена у себя на странице в социальной сети Facebook.
- Сегодня прилетел в Актау из Рима наш юный чемпион мира по вольной борьбе Камиль Куруглиев. Воспитанник Актауской школы вольной борьбы под руководством заслуженного тренера Казахстана Магомеда Куруглиева. Над борцовским ковром в Италии развивался флаг Казахстана и звучал наш гимн. Пожелаем удачи и успехов Камилю и его отцу для достижения новых побед. Алга Казахстан, алга Камиль, - говорится в поздравлении.
Напомним, что в столице Италии - Риме 31 июля завершился чемпионат мира U17 по вольной борьбе. Спортивную честь региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева. В полуфинальной схватке Камиль встретился с представителем Соединённых Штатов Америки Максвеллом Райаном Макенелли и одержал уверенную победу по очкам со счётом 12:2. В решающем финальном поединке Камиль победил венгра Мусу Арсункаева со счётом 11:0 и завоевал золотую медаль.
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