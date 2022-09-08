В Актау пройдет чемпионат Азии по триатлону

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Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Актау 17 и 18 сентября. К побережью Каспийского моря съедутся более 70 спортсменов из десяти стран. Они продемонстрируют свои возможности в категории Elite и в смешанной эстафете.
Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Бекмагамбетова Надежда и Дарья Бычкова.
В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.
С подробным расписанием мероприятия можно ознакомиться здесь.
Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Бекмагамбетова Надежда и Дарья Бычкова.
В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.
С подробным расписанием мероприятия можно ознакомиться здесь.
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