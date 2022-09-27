В Мангистауской области пройдет I республиканский чемпионат по стрельбе из лука

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Первый республиканский чемпионат по стрельбе из лука среди взрослых, молодежи и подростков пройдет с 13 по 17 октября.



- В чемпионате примут участие более 200 лучших стрелков Казахстана. Они будут соревноваться в попадании в среднеазиатскую мишень, в турецкую мишень «пута» и самую сложную цель – казахскую мишень «жамбы». Помимо личных зачетов, состоятся и командные соревнования. Чемпионат пройдет на стадионе имени А.Туякова в Жанаозене, – сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистау.