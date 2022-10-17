Первый в Казахстане чемпионат по традиционной стрельбе из лука прошел в Жанаозене



- Традиционная стрельба из лука стала развиваться в Казахстане с 90-х годов. За последние 4-5 лет этот вид спорта был возведен в ранг национального. В Мангистауской области впервые проводится республиканский чемпионат. Сейчас этому виду спорта уделяется большое внимание со стороны государства. Особенностью этого вида спорта является то, что им может заниматься как 7-летний ребенок, так и 70-летний старик. Думаю, он займет свое достойное место. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены из многих регионов страны. Мы готовы вывести этот спорт на мировой уровень. На игре кочевников в Турции, прошедшей недавно, лучники Казахстана заняли второе место. Среди пяти стран-участников Казахстан вернулся с 3 золотыми, 2 серебряными, 3 бронзовыми медалями, - отметил руководитель ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Назад Вперед















- Мангистау считается священной землей, жители которой издревле придерживаются традиций. Одним из доказательств этого является подвиг победителей конного марафона «Ұлы дала жорығы». В рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева возводятся спортивные комплексы, создаются условия для занятия всеми видами спорта. Особо хочу отметить, что в последние годы особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. Эта тенденция будет продолжаться и дальше. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь этим видом спорта, используя оружие предков в спортивных целях. Желаю всем участникам удачи и успехов на пути к победе, - сказал Нурлан Ногаев.

Соревнования, как сообщает пресс-служба акима области, прошли 16 октября впервые в Казахстане. В чемпионате по традиционной стрельбе из лука приняли участие более 200 лучников из разных регионов страны.На соревнованиях присутствовали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, руководитель ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан Исламбек Салжанов, а также жители и гости города.В регионе около 400 спортсменов занимаются традиционной стрельбой из лука. Из них 15 спортсменов достойно защищают честь региона на соревнованиях республиканского и международного масштаба.По итогам соревнований золото в командном зачете завоевали спортсмены из Шымкента. Лучники из Абайской области заняли вторую ступень пьедестала. Спортсмены из Жетысуской области завоевали третье место. Лучшие стрелки в разных возрастных категориях были награждены денежным вознаграждением.С открытием чемпионата поздравил присутствующих глава региона Нурлан Ногаев.Чемпионат прошёл на открытом стадионе. Посмотреть его собрались около 2500 зрителей.Видео пресс-служба акимата МО.