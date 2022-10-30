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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:50

Просмотров: 214

Победители «Asyq Party» получили 100 тысяч тенге в Жанаозене

Жанаозенцы отметили день казахской национальной игры «Асык ату».

Фото из доступных источников
Участниками мероприятия стали команды в трех возрастных категориях: 7-11 лет, 12-17 лет и старше 18 лет.

Как отметили организаторы, участниками «Asyq Party» в прошлый раз преимущественно были дети и школьники. Сегодня же соревнования поддержали и пожилые жанаозенцы.

- Прошла отличная игра с преемственностью поколений, популяризацией национальной игры, приподнятым настроением и разнообразными развлечениями, - отметили организаторы.


Победители удостоились сертификата в 100 000 тенге. Серебряным призерам вручили сертификат в 75 000 тенге. Обладателям третьего места достался сертификат в 50 000 тенге.




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