Победители «Asyq Party» получили 100 тысяч тенге в Жанаозене

- Прошла отличная игра с преемственностью поколений, популяризацией национальной игры, приподнятым настроением и разнообразными развлечениями, - отметили организаторы.

Участниками мероприятия стали команды в трех возрастных категориях: 7-11 лет, 12-17 лет и старше 18 лет.Как отметили организаторы, участниками «Asyq Party» в прошлый раз преимущественно были дети и школьники. Сегодня же соревнования поддержали и пожилые жанаозенцы.Победители удостоились сертификата в 100 000 тенге. Серебряным призерам вручили сертификат в 75 000 тенге. Обладателям третьего места достался сертификат в 50 000 тенге.