Боксеры из Мангистау завоевали 12 медалей на зональном чемпионате Казахстана

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Соревнования среди юниоров 2001-2002 годов рождения проходили целую неделю в спортивном комплексе «Жас Канат». Бои проходили в 14-ти весовых категориях. Вместе с западной зоной «Уральск-Актобе-Актау-Атырау» за чемпионский титул боролись и представители южной зоны «Шымкент-Алматы-Кызылорда-Тараз». В общекомандном зачете мангистаусцы заняли второе место, пропустив вперед Южно-Казахстанскую область.В личном зачете медаль высшей пробы в весовой категории 44 килограмма завоевал Абылай Калимов. В весе 50 килограммов «золото» команде принес Алдияр Ишберген. Со счетом 2:1 Алдияр одержал победу над боксером из Алматы. Арман Келеманов стал лучшим в весе 66 килограммов. В финале Арман одержал победу без проведения боя, так как соперник не вышел на бой в связи с болезнью.Серебряные медали завоевали Жандос Кошмухан в весе 48 килограммов и Нурдаулет Бакытжан в весовой категории 57 килограммов. А обладателями бронзовых медалей стали Нурбек Орысбай (48 кг), Кыдырали Мурат (52 кг), Жасулан Бекболулы (63 кг), Нурас Женис (70 кг), Оразбек Нокер (70 кг), Азамат Набатов (80 кг), Абзал Кулжанов (+ 80 кг).Решением судейской коллегии приз за лучший бой получили Алдияр Ишберген (Мангистау) и Аширхан Айтжан (Алмата). Призом за волю к победе был отмечен Динмухаммед Боранкул из Жамбылской области. За лучшую технику награжден Махмут Сабырхан (ЮКО). Лучшим судьей стал Берик Мурзахметов из Костаная.- Конкуренция здесь очень высокая, но наши спортсмены подготовились достаточно хорошо. Соревнования прошли на должном уровне. Чувствуется хорошая подготовка всех боксеров, к сожалению, Южно-Казахстанская область лидирует, но ничего страшного, мы еще наверстаем свое. Участие в этом чемпионате - уже большой успех и опыт. Все пять дней я присутствовал на боях, и было видно, как зрители с азартом смотрели захватывающие бои молодых мастеров кожаной перчатки. Каждый из ребят показал свои лучшие профессионально-спортивные качества. Всех их объединяет воля к победе, твердый характер и желание защищать спортивную честь страны на международной арене. Впереди наша сборная будет готовиться к чемпионату Казахстана, который пройдет в январе 2017 года, - сказал Марат Джакиев, тренер национальной сборной РК, старший тренер сборной команды Мангистауской области.