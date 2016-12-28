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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:41

Просмотров: 654

В Актау наградили лучших спортсменов уходящего года

В Мангистауской области подвели спортивные итоги года. В преддверии Нового года в акимате чествовали лучших спортсменов и тренеров. Лучшим спортсменом уходящего года назван Адильбек Ниязымбетов.

Лучшим спортсменом уходящего года назван Адильбек Ниязымбетов. Фото автора
Как отметил заместитель акима Мангистауской области Ануар Чужегулов, 2016 год был очень плодотворным для спортсменов Мангистау.

- Многие актауские спортсмены успешно представляли наш регион на международных и республиканских турнирах. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, - сказал заместитель акима Мангистауской области Ануар Чужегулов.

Главным результатом года является серебряная медаль олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро нашего боксера Адильбека Ниязымбетова. Адильбек Ниязымбетов признан лучшим спортсменом 2016 года, он дважды поднимался на пьедестал Олимпийских игр.

В номинации «Тренер года» победителем стал Марат Джакиев, заслуженный тренер РК по боксу. Эту номинацию он получил за качественную подготовку своих подопечных - Адильбека Ниязымбетова и Берика Абдрахманова. Кроме того, Марат Джакиев в ушедшем году подготовил ряд спортсменов, ставших чемпионами и призерами соревнований международного уровня.

Спортсменом года по паралимпийскому спорту стала Наталья Горохова, мастер спорта международного класса РК среди инвалидов по слуху. Наталья является бронзовым призером чемпионата мира по шахматам.

Тренером года по паралимпийскому спорту признан Бауржан Уразалиев - тренер высшего уровня квалификации первой категории среди инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата по пляжному волейболу. Бауржан Уразалиев подготовил команду, которая заняла первое место на чемпионате РК в нынешнем году и стала победителем на международном турнире в Польше.



В номинации «Спортсмен года-2016 по национальным видам спорта» стал мастер спорта по кокпару Ербол Ермагамбетов. Ербол является бронзовым призером чемпионата Казахстана по кокпару среди молодежи и признан «лучшим нападающим 2016 года».

Мастер спорта РК по дзюдо Нурдаулет Жарылгапов победил в номинации «Перспективный спортсмен». У него серебряная медаль на чемпионате Казахстана среди молодежи и чемпионате Азии.

В номинации «Перспективный спортсмен» также победил Куандык Конысов — мастер спорта РК по джиу-джитсу. У него медаль бронзового отлива на чемпионате Азии в Туркмении, а также «серебро» чемпионата мира, прошедшего в Польше.

Мастер спорта по боксу Бекзад Нурдаулетов назван «Олимпийской надеждой». Этот молодой спортсмен в этом году привез бронзовую медаль с чемпионата мира среди молодежи, который проходил в России. Бекзад на сегодняшний день тренируется под руководством заслуженного тренера РК Марата Джакиева. Вошел в состав национальной сборной РК по боксу.

- Я благодарю всех тех, кто в меня поверил, и в будущем постараюсь оправдать ваши надежды. Впереди меня ждет главная моя цель - это Олимпийские игры в 2020 году. Спасибо тренеру Марату Джакиеву, который верит в меня. Сейчас готовлюсь к чемпионатам Азии и мира, которые пройдут в 2017 году, эта очередной путь к Олимпийским играм. Хочу всем пожелать в новом году удачи, здоровья и счастья каждой семье, - сказал Бекзад Нурдаулетов.

Открытием года стала Фарида Керстен - мастер спорта по карате-до, и мастер спорта по баскетболу Александра Петелина.

За стабильные результаты на соревнованиях международного и республиканского уровней в номинации «Стабильный спортсмен» получили Азамат Исакулов - мастер спорта РК по боксу, и Сунгат Жукбатхан - мастер спорта по самбо. Азамат Исакулов на протяжении трех лет приносит в копилку Мангистау серебряные медали, в этом году стал победителем чемпионата Казахстана по боксу. Сунгат Жукбатхан является бронзовым призером чемпионата Азии и мира.

В номинации «Ветеран года» победил Маралбек Дат, который стал чемпионом Казахстана среди ветеранов по теннису в 2016 году.

В областном управлении спорта отметили, что в уходящем году проведена значительная работа по развитию физической культуры и спорта в Мангистауской области.

- Число граждан, занимающихся физической культурой и спортом, выросло до 25% населения области. За год открыты две новые спортивные школы в Актау по теннису и комплексная школа в селе Кзылсай. Возросло количество детей, занимающихся на бесплатной основе в детских спортивных школах, их более 12 тысяч. Благодаря целенаправленной работе и при поддержке государства популярность спорта набирает обороты. Строятся новые спортивные сооружения, сегодня их число составляет 569 единиц, - сказала Рушания Елизарова, заместитель начальника управления физической культуры и спорта Мангистау.


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В Актау названы лучшие тренера и лучшие спортсмены года


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 07:51
Әділбекті және Марат бапкерін осы марапатпен құттықтаймын. Расыменде, осы жыл өнімді болды. Аламандар ойындарында екі рет жеңіс тұғырына шыққаны шексіз еңбегінің жемісі...
Жаңа 2017-ші жыл құтты болсын elka
 
 

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