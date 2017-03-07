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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:35

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Ольга Калинина из Актау завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе

В Шымкенте 1 марта завершился чемпионат Казахстана по вольной борьбе среди девушек. Золотую медаль в копилку Мангистауской области принесла Ольга Калинина, воспитанница спортивной школы Актау по вольной борьбе.

Чемпионка РК по вольной борьбе Ольга Калинина. Фото предоставлено участницей.
В Шымкенте с 25 февраля по 1 марта проходил чемпионат Казахстана по вольной и греко-римской борьбе, в котором приняли участие 400 спортсменов со всех регионов страны.

Мангистаускую область на соревнованиях среди девушек представили Ольга Калинина, Жансая Омарова и Зарина Османова.

На высшую ступень пьедестала поднялась Ольга Калинина, выступавшая в весовой категории 63 килограмма. Победив во всех схватках, она завоевала золотую медаль.

Ольга Калинина из Актау завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе


- Ольга победила трех своих соперниц в предварительных встречах. В финале одолела спортсменку Зарину Кунангараеву из Астаны со счетом 8:6. Теперь Ольга будет готовиться к чемпионату Азии, который пройдет в мае нынешнего года в Индии. Также за призовые места боролись Жансая Омарова и Зарина Османова в весовой категории 55 килограммов. Но в борьбе за третье место уступили своим соперницам. Будем работать над ошибками, - отметили тренеры Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Также в чемпионате Казахстана среди мужчин приняли участие борцы из Актау и Жанаозена. Бронзовыми призерами стали Мухамбет Далабаев, выступавший в весе до 57 килограммов, и актауский борец Есболат Нуржанбаев в весе до 86 килограммов.

Спортсмены выражают благодарность за поддержку управлению спорта Мангистауской области и тренерам - Александру Мухалеву, Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.


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Комментарии ( 3 )

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Artur007 (Посетители) Сегодня, 11:56
Какие красавицы участвуют в Вольной борьбе lol
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:39
Бойжеткен көрікті көрінгенімен, қауіпті. Жарайсың bravo
Мақаладағы суреттері керемет.
Меруерт ханымға сәлем ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ddd888
 kolek (Посетители) Сегодня, 10:58
просто умница!
Побед тебе!
 
 

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