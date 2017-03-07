Ольга Калинина из Актау завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе

В Шымкенте с 25 февраля по 1 марта проходил чемпионат Казахстана по вольной и греко-римской борьбе, в котором приняли участие 400 спортсменов со всех регионов страны.Мангистаускую область на соревнованиях среди девушек представили Ольга Калинина, Жансая Омарова и Зарина Османова.На высшую ступень пьедестала поднялась Ольга Калинина, выступавшая в весовой категории 63 килограмма. Победив во всех схватках, она завоевала золотую медаль.- Ольга победила трех своих соперниц в предварительных встречах. В финале одолела спортсменку Зарину Кунангараеву из Астаны со счетом 8:6. Теперь Ольга будет готовиться к чемпионату Азии, который пройдет в мае нынешнего года в Индии. Также за призовые места боролись Жансая Омарова и Зарина Османова в весовой категории 55 килограммов. Но в борьбе за третье место уступили своим соперницам. Будем работать над ошибками, - отметили тренеры Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.Также в чемпионате Казахстана среди мужчин приняли участие борцы из Актау и Жанаозена. Бронзовыми призерами стали Мухамбет Далабаев, выступавший в весе до 57 килограммов, и актауский борец Есболат Нуржанбаев в весе до 86 килограммов.Спортсмены выражают благодарность за поддержку управлению спорта Мангистауской области и тренерам - Александру Мухалеву, Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.