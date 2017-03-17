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ЛАДА.kz » Спорт

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 907

Адильбек Ниязымбетов не вышел на бой с украинским боксером

Актауский боксер Адильбек Ниязымбетов не вышел на бой с Максимом Коцем, об этом сообщила пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Фото с сайта kfb.kz
Вчера, 16 марта, состоялись полуфинальные бои ежегодного турнира «Chemistry Cup», который проходит в немецком Галле. Адильбек Ниязымбетов не явился на бой с Максимом Коцем (Украина). Актауский боксер улетел в Астану, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 25-летия Национального олимпийского комитета, отметили в пресс-службе КФБ.

Еще один актаускй боксер Азамат Исакулов одержал победу над Гилбертом Рентерия из США со счетом 5:0.

Помимо Азамата Исакулова в финал чемпионата вышли еще четверо казахстанских боксеров: Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Камшыбек Конкабаев, Василий Левит.


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Комментарии ( 5 )

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Алик (Посетители) Сегодня, 12:44
Все решает Национальный олимпийский комитет. Ниязымбетов - просто пешка в этом бюрократическом механизме.
 
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  • Джулия
  • RRR
  • Крадун
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:27
взял просто деньги налогоплательщиков прокатал на шопинг и все... Зачем нам такие олимпийцы?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 12:25
Походу у них там плохая организованность рабочего процесса.

Могли бы сразу вместо него 2-го номера сборной отправить.
 
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  • tolk
  • botden
  • Bamb00k
  • Olesya83
  • Крадун
 RRR (Посетители) Сегодня, 11:57
Зачем тогда прилетал?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • RRR
  • НЕТ
  • botden
  • Bamb00k
  • a_star_ta
  • Имярек
  • Pear
  • Джулия
  • Крадун
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:36
hypnosis Банкет дороже чемпионата!?
 
 

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