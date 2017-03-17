Адильбек Ниязымбетов не вышел на бой с украинским боксером

Фото с сайта kfb.kz

Вчера, 16 марта, состоялись полуфинальные бои ежегодного турнира «Chemistry Cup», который проходит в немецком Галле. Адильбек Ниязымбетов не явился на бой с Максимом Коцем (Украина). Актауский боксер улетел в Астану, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 25-летия Национального олимпийского комитета, отметили в пресс-службе КФБ.



Еще один актаускй боксер Азамат Исакулов одержал победу над Гилбертом Рентерия из США со счетом 5:0.



Помимо Азамата Исакулова в финал чемпионата вышли еще четверо казахстанских боксеров: Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Камшыбек Конкабаев, Василий Левит.