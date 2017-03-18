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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 13:35

Просмотров: 374

Уроженка Актау выступила организатором трансляции боя Головкина в Астане

Девушка рассказала, как ей удалось договориться с руководством столичного «Казмедиа орталығы» о проведении трансляции боя Головкина.

Фото из личного архива Фирузы Кайлюковой
Уроженка Актау, проживающая в Астане, Фируза Кайлюкова стала организатором трансляции боя Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса в киноконцертном зале «Казмедиа орталығы».

Фируза Кайлюкова рассказала, как ей пришла идея организовать трансляцию самого ожидаемого поединка для казахстанцев.

- Дело в том, что я собиралась поехать на бой в Америку. Были забронированы билеты и места на арене. Ехать я должна была с подругой, но она не смогла полететь. Таким образом, моя поездка сорвалась. Предлагала поехать сестре, но было уже поздно. Родные и друзья предлагали посмотреть бой дома, но понимаете, тогда бы не было той атмосферы, которую я ожидала, - говорит Фируза Кайлюкова.

Связавшись со столичными спортивными барами, девушка поняла: массовой трансляции боя не будет. Тогда она решила связаться с руководством «Казмедиа орталығы», заявив о готовности выступить спонсором показа боя.

- Я уже отдала нужную сумму в кассу. Встретившись со мной, руководство «Казмедиа орталығы» заявило, что не могут взять с меня деньги. Сказать, сколько было денег, я не могу. Сами понимаете. Но все эти сбережения были предназначены для поездки. Я просто подумала, что в Астане есть люди, которые тоже не смогли поехать на бой, но очень его ждут, так почему бы не помочь им, - отметила девушка.

Так и не став спонсором, девушка невольно стала организатором трансляции. Кроме этого, Фирузе присудили звание «Почетный спонсор» для всех социальных мероприятий, проводимых в «Казмедиа орталығы».

- Я не могу назвать свои действия поступком, о котором должны все говорить. И не могу сказать, что я ярая фанатка бокса. Да, мне нравятся бои Геннадия. Но это больше мой патриотизм, нежели фанатизм. Если говорить о том, хотела бы я с ним встретиться, то это скорее не мечта, а огромное желание. Я, как и многие казахстанцы, искренне верю, что он победит, - заключила Фируза Кайлюкова.

Теперь благодаря стараниям уроженки Актау, жители и гости Астаны смогут увидеть поединок в прямом эфире бесплатно в киноконцертном зале «Казмедиа Холл».

Бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса в прямом эфире покажут телеканалы "Казахстан" и Kazsport 19 марта в 08:00 часов по времени Астаны.
Поединок против Джейкобса для Головкина станет 17-й защитой титула чемпиона мира по версии WBA (Super).
На счету GGG нет ни одного поражения на профессиональном ринге. Он провёл 36 боев, 33 из которых завершились нокаутом.
Его противник Дэниэл Джейкобс провёл на профи-ринге 33 поединка и только в одном из них не сумел одержать победу над своим соперником.


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Комментарии ( 4 )

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  • Dj_Snow
 011 (Посетители) Сегодня, 15:18
Люди где можно посмотреть бой на большом экране???
Может какие-нибуть спортбары будут показывать?
 
-1
  • Одисей.
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:57
Ақтаулықтар дүнійе-жүзін жаулауда ...
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:14
я через СопКаст гляну! для меня давно уже Табу смотреть КазТВ!
 
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  • Куаныш Атшыбай
  • lefsha_q
  • Dj_Snow
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 13:49
Фирузе здоровья тебе а Геннадий обязательно выиграет этот бой все этого ждут)
 
 

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