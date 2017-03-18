Уроженка Актау выступила организатором трансляции боя Головкина в Астане

Фото из личного архива Фирузы Кайлюковой

Уроженка Актау, проживающая в Астане, Фируза Кайлюкова стала организатором трансляции боя Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса в киноконцертном зале «Казмедиа орталығы».



Фируза Кайлюкова рассказала, как ей пришла идея организовать трансляцию самого ожидаемого поединка для казахстанцев.



- Дело в том, что я собиралась поехать на бой в Америку. Были забронированы билеты и места на арене. Ехать я должна была с подругой, но она не смогла полететь. Таким образом, моя поездка сорвалась. Предлагала поехать сестре, но было уже поздно. Родные и друзья предлагали посмотреть бой дома, но понимаете, тогда бы не было той атмосферы, которую я ожидала, - говорит Фируза Кайлюкова.



Связавшись со столичными спортивными барами, девушка поняла: массовой трансляции боя не будет. Тогда она решила связаться с руководством «Казмедиа орталығы», заявив о готовности выступить спонсором показа боя.



- Я уже отдала нужную сумму в кассу. Встретившись со мной, руководство «Казмедиа орталығы» заявило, что не могут взять с меня деньги. Сказать, сколько было денег, я не могу. Сами понимаете. Но все эти сбережения были предназначены для поездки. Я просто подумала, что в Астане есть люди, которые тоже не смогли поехать на бой, но очень его ждут, так почему бы не помочь им, - отметила девушка.



Так и не став спонсором, девушка невольно стала организатором трансляции. Кроме этого, Фирузе присудили звание «Почетный спонсор» для всех социальных мероприятий, проводимых в «Казмедиа орталығы».



- Я не могу назвать свои действия поступком, о котором должны все говорить. И не могу сказать, что я ярая фанатка бокса. Да, мне нравятся бои Геннадия. Но это больше мой патриотизм, нежели фанатизм. Если говорить о том, хотела бы я с ним встретиться, то это скорее не мечта, а огромное желание. Я, как и многие казахстанцы, искренне верю, что он победит, - заключила Фируза Кайлюкова.



Теперь благодаря стараниям уроженки Актау, жители и гости Астаны смогут увидеть поединок в прямом эфире бесплатно в киноконцертном зале «Казмедиа Холл».



Бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса в прямом эфире покажут телеканалы "Казахстан" и Kazsport 19 марта в 08:00 часов по времени Астаны.

Поединок против Джейкобса для Головкина станет 17-й защитой титула чемпиона мира по версии WBA (Super).

На счету GGG нет ни одного поражения на профессиональном ринге. Он провёл 36 боев, 33 из которых завершились нокаутом.

Его противник Дэниэл Джейкобс провёл на профи-ринге 33 поединка и только в одном из них не сумел одержать победу над своим соперником.