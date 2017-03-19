Армрестлеры из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана

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В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов. Мангистаускую область представили 30 спортсменов.«Золото» в копилку сборной принесли воспитанники детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) села Баскудук Айжан Маймакова и Ыбырай Шолпанов.Айжан Маймакова, студентка одного из колледжей Актау, выступала в весовой категории свыше 80 килограммов. Айжан в финале боролась со спортсменкой из Восточно-Казахстанской области Акботой Амангелдиновой. Со счетом 4:0 она одержала победу.Ыбырай Шолпанов, выступая в категории до 65 килограммов, в финале встретился со спортсменом из Южно-Казахстанской области Нурдаулетом Кошкинбек. Актауский спортсмен победил со счетом 4:0. В 2016 году Ыбырай завоевал титул чемпиона Азии по армрестлингу.Еще одна воспитанница ДЮСШ села Баскудук Жансуйген Маммедова стала обладательницей серебряной медали. В финале Жансуйген боролась со спортсменкой Екатериной Письменой из Тараза и проиграла со счетом 0:4.Медали серебряного отлива в копилку сборной добыли Нуркен Айткали (весовая категория более 78 килограммов) и Роман Жомарт (категория до 95 килограммов). Среди людей с ограниченными возможностями «серебро» завоевали Ғарифулла Сатыбалды (инвалид 2 группы) и Алтынашар Калубаева (инвалид 1 группы).Бронзовые медали достались Динаре Ундасиновой, Айгерим Ходжалепес, Дане Дарибай и Инне Сорокиной. Роман Исламгалиев выступал в соревнованиях среди ветеранов и завоевал третье место.- В этих престижных состязаниях спортсмены нашей области выступили достойно. Ребята проявили свое умение, стойкость и твердую волю к победе. Мы поздравляем наших спортсменов с яркой победой. Ыбырай Шолпанов, Айжан Маймакова, Жансуйген Маммедова получили путевки на чемпионат мира, который пройдет осенью в Будапеште (Венгрия), и на чемпионат Азии, который пройдет в Бишкеке (Кыргызстан), - отметили тренеры федерации армрестлинга Мангистауской области.