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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 05:38

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Жители Актау оценили автомобили Rally Kazakhstan-2017

20 мая на набережной 15 микрорайона в Актау состоялось торжественное открытие пятого этапа Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017. Жители и гости Актау, пришедшие поддержать спортсменов, высоко оценили качество их автомобилей.

Фото автора
Под аплодисменты болельщиков спортсмены продемонстрировали свои автомобили. Жители и гости города положительно высказались об организации мероприятия, а также о машинах гонщиков.

- Просто нереально классные машины. Особенно хочу отметить наших отечественных гонщиков. На таких «аппаратах» мы, по-любому, выиграем, - высказалась Наталья, жительница Актау.



Скачать видео можно здесь.

Видео Рашида Исмагилова

Подробнее о Rally Kazakhstan-2017 можно прочитать тут.


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