Жители Актау оценили автомобили Rally Kazakhstan-2017

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Под аплодисменты болельщиков спортсмены продемонстрировали свои автомобили. Жители и гости города положительно высказались об организации мероприятия, а также о машинах гонщиков.
- Просто нереально классные машины. Особенно хочу отметить наших отечественных гонщиков. На таких «аппаратах» мы, по-любому, выиграем, - высказалась Наталья, жительница Актау.
Скачать видео можно здесь.
Видео Рашида Исмагилова
Подробнее о Rally Kazakhstan-2017 можно прочитать тут.
- Просто нереально классные машины. Особенно хочу отметить наших отечественных гонщиков. На таких «аппаратах» мы, по-любому, выиграем, - высказалась Наталья, жительница Актау.
Скачать видео можно здесь.
Видео Рашида Исмагилова
Подробнее о Rally Kazakhstan-2017 можно прочитать тут.