Волейболисты с поражением опорно-двигательного аппарата из Актау стали победителями чемпионата Казахстана

Волейболисты из Актау. Фото Нуралы Кулушова

Игры, как рассказал Нуралы Кулушов, прошли по круговой системе - каждая команда провела шесть встреч.



- С первых игр лидерство захватили многократные чемпионы страны - команды Актау и Шымкента. В первой партии финальной игры мы и наши соперники из Шымкента шли наравне. Мы сумели вырваться вперёд, ведя 24:20, но не смогли довести партию до победы, потеряв шесть мячей, и проиграли партию со счетом 26:24. Во второй партии вела наша команда, выиграв партию со счетом 25:22. Последующие две партии наша команда выиграла с перевесом в два мяча и стала шестикратным чемпионом Казахстана. Команда из Шымкента заняла второе место, - рассказал Нуралы Кулушов.



За третье место, по словам руководителя клуба инвалидного спорта, боролись команды Актобе и Кызылорды.



- Обе команды были призёрами чемпионатов прошлых лет, но в этот раз сильнее оказалась команда из Актобе, победив со счётом 3:0, - отметил Нуралы Кулушов.



В состав актауской команды вошли Бауыржан Уразалиев, Ерболат Алтаев, Нуралы Кулушов, Габит Назарбеков, Аян Рахметов, Мурат Унгарбаев и Максат Альясов из Жанаозена, а также Асхат Юсупов и Куандык Бисенов из Бейнеу.



- Мангистауский областной клуб инвалидного спорта благодарит за помощь в проведении чемпионата Казахстана руководство управления физической культуры и спорта и городской отдел спорта. Отдельная благодарность студентам Мангистауского политехнического колледжа за организацию благотворительной культурной программы на соревнованиях, - отметил Нуралы Кулушов.



Чемпионат Казахстана по волейболу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завершился в Актау 25 июня. За звание чемпиона боролись семь команд из Актобе, Кызылорды, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, Костаная, Жанаозена и Актау. Организаторами выступили министерство культуры и спорта, комитет по спорту Казахстана, акиматы Актау и Мангистауской области.