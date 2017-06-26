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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:17

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Волейболисты с поражением опорно-двигательного аппарата из Актау стали победителями чемпионата Казахстана

В финале команда из Актау встретилась с соперниками из Шымкента. О соревнованиях рассказал Нуралы Кулушов, руководитель клуба инвалидного спорта Мангистауской области.

Волейболисты из Актау. Фото Нуралы Кулушова
Игры, как рассказал Нуралы Кулушов, прошли по круговой системе - каждая команда провела шесть встреч.

- С первых игр лидерство захватили многократные чемпионы страны - команды Актау и Шымкента. В первой партии финальной игры мы и наши соперники из Шымкента шли наравне. Мы сумели вырваться вперёд, ведя 24:20, но не смогли довести партию до победы, потеряв шесть мячей, и проиграли партию со счетом 26:24. Во второй партии вела наша команда, выиграв партию со счетом 25:22. Последующие две партии наша команда выиграла с перевесом в два мяча и стала шестикратным чемпионом Казахстана. Команда из Шымкента заняла второе место, - рассказал Нуралы Кулушов.

За третье место, по словам руководителя клуба инвалидного спорта, боролись команды Актобе и Кызылорды.

- Обе команды были призёрами чемпионатов прошлых лет, но в этот раз сильнее оказалась команда из Актобе, победив со счётом 3:0, - отметил Нуралы Кулушов.

В состав актауской команды вошли Бауыржан Уразалиев, Ерболат Алтаев, Нуралы Кулушов, Габит Назарбеков, Аян Рахметов, Мурат Унгарбаев и Максат Альясов из Жанаозена, а также Асхат Юсупов и Куандык Бисенов из Бейнеу.

- Мангистауский областной клуб инвалидного спорта благодарит за помощь в проведении чемпионата Казахстана руководство управления физической культуры и спорта и городской отдел спорта. Отдельная благодарность студентам Мангистауского политехнического колледжа за организацию благотворительной культурной программы на соревнованиях, - отметил Нуралы Кулушов.

Чемпионат Казахстана по волейболу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завершился в Актау 25 июня. За звание чемпиона боролись семь команд из Актобе, Кызылорды, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, Костаная, Жанаозена и Актау. Организаторами выступили министерство культуры и спорта, комитет по спорту Казахстана, акиматы Актау и Мангистауской области.


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