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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 273

Мангистауские волейболисты стали третьими на международном турнире

Команда спортсменов из Мангистауской области с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала бронзовые медали на международном турнире по пляжному волейболу в Словакии.

Мангистауская сборная с соперниками. Фото предоставлено Н.Кулушовым
В Хандлове нашим волейболистам пришлось сразиться с соперниками из Польши, Словакии и своими соотечественниками. Каждая страна представила по две команды с тремя игроками и провела в общей сложности по пять игр.

Как рассказал Нуралы Кулушов, член команды, игры шли до двух побед.

- Сборная области поехала без лучшего нападающего Алтаева Ерболата, получившего травму на чемпионате РК перед поездкой в Словакию. Мы проиграли сборным Польши и Словакии, но остальные встречи дали нам шанс выйти на третье место. Молодая жанаозенская команда заняла пятое место, - поделился Нуралы Кулуошов.

В состав сборной области вошли Нуралы Кулушов, Куралбек Сейдов и играющий тренер команды Бауржан Уразалиев. За Жанаозен играли Ержан Онаев, Бекнур Бисенов и Нурлыбек Кужабеков.

Приз лучшего игрока получил Бауржан Уразалиев.

Соревнования в Хандлове, со слов Нуралы Кулушова, это подготовка к чемпионату РК и к международному турниру, которые пройдут в Актау в августе. К нам съедутся спортсмены из Польши, Словакии, Грузии, Латвии и России.


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:35
Мои поздравления, ребята! Горжусь вами! Так держать! bravo
 
 

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