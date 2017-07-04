Мангистауские волейболисты стали третьими на международном турнире

Мангистауская сборная с соперниками. Фото предоставлено Н.Кулушовым

В Хандлове нашим волейболистам пришлось сразиться с соперниками из Польши, Словакии и своими соотечественниками. Каждая страна представила по две команды с тремя игроками и провела в общей сложности по пять игр.



Как рассказал Нуралы Кулушов, член команды, игры шли до двух побед.



- Сборная области поехала без лучшего нападающего Алтаева Ерболата, получившего травму на чемпионате РК перед поездкой в Словакию. Мы проиграли сборным Польши и Словакии, но остальные встречи дали нам шанс выйти на третье место. Молодая жанаозенская команда заняла пятое место, - поделился Нуралы Кулуошов.



В состав сборной области вошли Нуралы Кулушов, Куралбек Сейдов и играющий тренер команды Бауржан Уразалиев. За Жанаозен играли Ержан Онаев, Бекнур Бисенов и Нурлыбек Кужабеков.



Приз лучшего игрока получил Бауржан Уразалиев.



Соревнования в Хандлове, со слов Нуралы Кулушова, это подготовка к чемпионату РК и к международному турниру, которые пройдут в Актау в августе. К нам съедутся спортсмены из Польши, Словакии, Грузии, Латвии и России.