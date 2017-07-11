Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout

Айтым Жакупов демонстрирует "Передний вис"
Летом, как отметил Айтым Жакупов, уличные тренировки проходят практически во всех регионах Казахстана. Проблемой главный тренер по street workout назвал отсутствие крытых залов для тренировок зимой.
Айтым Жакупов посетил Актау в рамках спортивного тура по городам Казахстана. Во время поездки спортсмен проведет мастер-классы для любителей street workout.
Совместно с командой Bar Bars Айтым Жакупов провел на набережной 15 микрорайона общегородскую тренировку. Все желающие могли испытать свои силы на спортивных сооружениях.
В Казахстане, по словам главного тренера по street workout, это первый подобный тур. Его цель, как рассказал Айтым Жакупов, - мотивировать жителей страны на занятие развивающимся и доступным видом спорта.
- В конце июля в Москве пройдет чемпионат мира по street workout, в котором примут участие силовики-воркаутеры из 65 стран. Все желающие могут отправить видеозаявки. Казахстан на мировой арене представят отобранные сильнейшие спортсмены, - рассказал главный тренер Казахстана по street workout.
Фото автора. Видео Дамира Набиева
- Мы сейчас ищем варианты, чтобы арендовать помещение для занятий street workout. Но прежде всего федерация должна пройти аккредитацию в управлении спорта области и войти в реестр как официальный вид спорта, - сказал Бекболат Байжанов, руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области.
Айтым Жакупов посетил Актау в рамках спортивного тура по городам Казахстана. Во время поездки спортсмен проведет мастер-классы для любителей street workout.
Совместно с командой Bar Bars Айтым Жакупов провел на набережной 15 микрорайона общегородскую тренировку. Все желающие могли испытать свои силы на спортивных сооружениях.
В Казахстане, по словам главного тренера по street workout, это первый подобный тур. Его цель, как рассказал Айтым Жакупов, - мотивировать жителей страны на занятие развивающимся и доступным видом спорта.
- В конце июля в Москве пройдет чемпионат мира по street workout, в котором примут участие силовики-воркаутеры из 65 стран. Все желающие могут отправить видеозаявки. Казахстан на мировой арене представят отобранные сильнейшие спортсмены, - рассказал главный тренер Казахстана по street workout.
Фото автора. Видео Дамира Набиева