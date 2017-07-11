Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout

- Мы сейчас ищем варианты, чтобы арендовать помещение для занятий street workout. Но прежде всего федерация должна пройти аккредитацию в управлении спорта области и войти в реестр как официальный вид спорта, - сказал Бекболат Байжанов, руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

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