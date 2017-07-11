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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:41

Просмотров: 671

Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout

Главный тренер Казахстана по street workout считает проблемой - отсутствие крытых залов для воркаута в зимнее время. В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области пообещали рассмотреть предложение спортсмена. Для жителей и воркаутеров Актау Айтым Жакупов провел тренировку и мастер-класс на набережной Актау.

Айтым Жакупов демонстрирует "Передний вис"
Летом, как отметил Айтым Жакупов, уличные тренировки проходят практически во всех регионах Казахстана. Проблемой главный тренер по street workout назвал отсутствие крытых залов для тренировок зимой.

Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout


- Мы сейчас ищем варианты, чтобы арендовать помещение для занятий street workout. Но прежде всего федерация должна пройти аккредитацию в управлении спорта области и войти в реестр как официальный вид спорта, - сказал Бекболат Байжанов, руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области.


Айтым Жакупов посетил Актау в рамках спортивного тура по городам Казахстана. Во время поездки спортсмен проведет мастер-классы для любителей street workout.

Совместно с командой Bar Bars Айтым Жакупов провел на набережной 15 микрорайона общегородскую тренировку. Все желающие могли испытать свои силы на спортивных сооружениях.

Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout


В Казахстане, по словам главного тренера по street workout, это первый подобный тур. Его цель, как рассказал Айтым Жакупов, - мотивировать жителей страны на занятие развивающимся и доступным видом спорта.

Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout


Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout


Айтым Жакупов предложил открыть в Актау спортивный зал для street workout


- В конце июля в Москве пройдет чемпионат мира по street workout, в котором примут участие силовики-воркаутеры из 65 стран. Все желающие могут отправить видеозаявки. Казахстан на мировой арене представят отобранные сильнейшие спортсмены, - рассказал главный тренер Казахстана по street workout.



Фото автора. Видео Дамира Набиева



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Общегородская тренировка с главным тренером страны по Street Workout прошла на набережной Актау


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Комментарии ( 2 )

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  • Sazan
 Englishman (Посетители) Сегодня, 09:54
В здоровом теле - здоровый дух! Приятно видеть как молодежь занимается спортом, а не травит себя алкоголем и сигаретами. bravo

God save the queen!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:22
Қаламыӡда осы спорт түрi жақсы дамып келедi. Сұраныс болса, ұсыныста болатынына сенiмдiмiн ...
 
 

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