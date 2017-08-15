Команда Мангистау заняла первое место на республиканском турнире по самбо

Борьба за чемпионский титул. Фото Жаната Айганина

Второе командное место завоевали представители Восточно-Казахстанской области, на третьем месте – команда Атырауской области.



Обладателями золотых медалей стали Айгерим Еламанова в весовой категории 44 кг, Жанна Амангалиева (48 кг), Жанбота Муханова (52 кг), Айсерик Сеилханов (52 кг), Зина Хасан (56 кг), Эльмира Хасан (60 кг), Коркем Сагындыкова (64 кг), Нурдана Сапарбай (68 кг), Адеми Тузелбай (72 кг), Канатбек Аманжолов (100 кг), Мухамбет Зулкарнаев (+100 кг).



В числе серебряных призеров - Даурен Толегенов (48 кг), Мерей Ералиев (52 кг), Рамазан Мамаев (62 кг), Нурбек Куанышулы (68 кг), Кошкин Кобылан (90 кг), Амир Алдаберген (100 кг), Айтжан Ногайбай (+100 кг).



Бронзовыми медалистами стали Жулдыз Керимбаева и Гаухар Конаева (44 кг), Алия Тлепова (48 кг), Назерке Айтасова (52 кг) и Асем Жаксылык (72 кг).



Победителей турнира ждет отбор на Азиатские игры в Ашгабаде, которые пройдут в сентябре, и на чемпионат мира в Сербии, который пройдет в октябре.



Соревнования среди спортсменов 1997-1998 годов рождения прошли в спортивной школе «Жас батыр». В состязаниях приняли участие спортсмены из Среднеазиатского региона, а также областей Казахстана.