Актауские яхтсмены стали обладателями семи медалей на международной регате

- Спортсмены отработали все максимально эффективно, раскрыли себя, и ветер был в правильном направлении. Эти соревнования дали новый толчок. В октябре ребята уже начнут подготовку к зимнему чемпионату, - поделился Канат Мангубаев.

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Почти для всех яхтсменов, по словам Каната Мангубаева, эта был первый выезд на международный чемпионат в Алматинской области, где участвовали около 150 спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.В классе «Оптимист» золотой награды удостоилась Людмила Абдураманова. Даниил Самойлов стал серебряным призером. Анастасия Петрова расположилась на третьей ступени пьедестала.Бронзовые награды в классе «Кадет» завоевали Дмитрий Сисиев и Еркебулан Сардарбеков.Саясат Караев и Егор Любых стали третьими в классе «Луч-2».Юные яхтсмены и тренеры благодарят за поддержку руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова и руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева.