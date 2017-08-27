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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:28

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Актауские яхтсмены стали обладателями семи медалей на международной регате

На счету актауских яхтсменов одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых наград. Об этом рассказал Канат Мангубаев, руководитель ДЮСШ по парусному спорту, мастер спорта международного класса.

Международная парусная регата «Огни Капчагая»
Почти для всех яхтсменов, по словам Каната Мангубаева, эта был первый выезд на международный чемпионат в Алматинской области, где участвовали около 150 спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

В классе «Оптимист» золотой награды удостоилась Людмила Абдураманова. Даниил Самойлов стал серебряным призером. Анастасия Петрова расположилась на третьей ступени пьедестала.

Бронзовые награды в классе «Кадет» завоевали Дмитрий Сисиев и Еркебулан Сардарбеков.

Саясат Караев и Егор Любых стали третьими в классе «Луч-2».

- Спортсмены отработали все максимально эффективно, раскрыли себя, и ветер был в правильном направлении. Эти соревнования дали новый толчок. В октябре ребята уже начнут подготовку к зимнему чемпионату, - поделился Канат Мангубаев.


Юные яхтсмены и тренеры благодарят за поддержку руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова и руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева.



Фото участников парусной регаты


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Актауские яхтсмены стали обладателями семи медалей на международной парусной регате


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