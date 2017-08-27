Актауские яхтсмены стали обладателями семи медалей на международной регате

Международная парусная регата «Огни Капчагая»
Почти для всех яхтсменов, по словам Каната Мангубаева, эта был первый выезд на международный чемпионат в Алматинской области, где участвовали около 150 спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.
В классе «Оптимист» золотой награды удостоилась Людмила Абдураманова. Даниил Самойлов стал серебряным призером. Анастасия Петрова расположилась на третьей ступени пьедестала.
Бронзовые награды в классе «Кадет» завоевали Дмитрий Сисиев и Еркебулан Сардарбеков.
Саясат Караев и Егор Любых стали третьими в классе «Луч-2».
- Спортсмены отработали все максимально эффективно, раскрыли себя, и ветер был в правильном направлении. Эти соревнования дали новый толчок. В октябре ребята уже начнут подготовку к зимнему чемпионату, - поделился Канат Мангубаев.
Юные яхтсмены и тренеры благодарят за поддержку руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова и руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева.Фото участников парусной регаты
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