В Актау выбрали тройку популярных спортсменов

Мастер спорта международного класса по джиу-джитсу Жанибек Абу-Бакир является воспитанником тренера Болата Дюсенбиева. Жанибек - семикратный чемпион Казахстана, четырехкратный обладатель Кубка Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи (Румыния, 2013), серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (Греция, Афины 2014), бронзовый призер чемпионата мира среди взрослых (Тайланд, Бангкок 2015), бронзовый призер международного турнира Grand Slam Paris Open JJIF (Франция, Париж 2017), а также чемпион IV молодежных спортивных игр по джиу-джитсу (Атырау, 2017).
- Я очень рад, что жители Актау отдали за меня большинство голосов. Это большая честь. В данный момент я готовлюсь к вылету в столицу Туркменистана - Ашхабад, где пройдут Азиатские игры в закрытых помещениях. Национальная сборная Казахстана по джиу-джитсу будет бороться за золотые награды и приложит максимальные усилия, чтобы возвысить наш флаг на мировой арене. Спасибо всем за поддержку и за веру в меня, - сказал Жанибек Абу-Бакир.
С отрывом в сто голосов на втором месте расположился мастер спорта международного класса по регби Николай Белкин. Николай - неоднократный призер Азии и республиканских турниров. В настоящее время является игроком и тренером команды «BRC Каспий».
- В первую очередь хочу поблагодарить жителей Актау за участие в голосовании. Неожиданно и приятно, что люди знают меня. Сейчас я повышаю свою тренерскую квалификацию в Алматы. Впереди у команды «BRC Каспий» большие планы, скоро стартуем в шестом туре чемпионата Казахстана, который пройдет в Усть-Каменногорске. В октябре пройдет завершающий седьмой тур чемпионата РК. Надеюсь, мы удержим свою позицию и станем бронзовыми призерами Казахстана. После нас ждет подготовка к международному турниру. Также у детской команды по регби сейчас идет подготовка к спартакиаде школьников, которая пройдет в Таразе. Что касается голосования, я считаю, что все ребята популярны в своем виде спорта и достойны первого места, особенно Адильбек Ниязымбетов, - сказал Николай Белкин.
Замыкает тройку лидеров мастер спорта международного класса по MMA и панкратиону Мурад Абдурахманов. Мурад - чемпион Азии и мира по ММА и панкратиону.
- Очень приятно, что есть люди, которые поддержали меня. Я благодарен всем, кто голосовал за меня! Впереди много боев и красочных выступлений, а пока я прихожу в боевую готовность для дальнейших стартов. Хочу пожелать начинающим спортсменам стремления чему-то научиться, а также позитивного настроя в жизни. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех на NFC 11, который пройдёт 23 сентября в рамках молодёжного форума прикаспийских стран. Там вы сможете увидеть своими глазами и понять красоту смешанных боевых единоборств, - сказал Мурад Абдурахманов.
Напомним, Lada.kz предложила пользователям принять участие в народном голосовании и выбрать самого популярного спортсмена Актау. Голосование длилось сутки.