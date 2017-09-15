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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

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Более 250 спортсменов поборются за медали международного турнира по дзюдо в Актау

Спортсмены выступят в 17-ти весовых категориях. Турнир посвятили памяти Турара Жолдыбаева, заслуженного деятеля Мангистауской области.

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Мангистаускую область представляют 32 спортсмена. Всего на ковер выйдет 261 спортсмен из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и Таджикистана.

За ходом схваток следит Ермек Имамбеков, главный тренер сборной Казахстана по дзюдо.

- Турнир проходит на высоком уровне. Приехали сильные и достойные спортсмены. Сейчас дзюдо - один из самых популярных видов спорта в стране. Победителям международного турнира памяти Турара Жолдыбаева присваивается звание мастера спорта РК. Здесь мы выявляем наиболее перспективных спортсменов, которые смогут попасть  в национальную сборную Казахстана. Финалисты получат право выступать на чемпионате страны, который состоится в ноябре в Актобе, - рассказал Ермек Имамбеков.



Жителей Актау приглашают поддержать спортсменов. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Мангистау арена» в 33 микрорайоне.

Программа соревнований:

16 сентября

10:00 — предварительные схватки. Весовые категории: мужчины - 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Женщины - 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг
15:00 — финальные схватки.


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Международный турнир по дзюдо памяти Турара Жолдыбаева.


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