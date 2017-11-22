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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:11

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Воспитанники двух танцевально-спортивных клубов представили Актау на международных турнирах

Илья Черкасский и Амина Борамбаева, ученики танцевально-спортивного клуба «Вера», заняли первое место на международном турнире «Вальс Осени-2017» в Алматы. Воспитанники школы спортивного бального танца «Formation» привезли 16 золотых и одну серебряную медали с международного турнира «Танцевальный калейдоскоп» в Астрахани.

Илья Черкасский и Амина Борамбаева
В турнире «Вальс осени», который прошел в Алматы, участвовали спортсмены из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Ученики танцевально-спортивного клуба «Вера» Илья Черкасский и Амина Борамбаева под руководством тренера Веры Соседовой завоевали на международных состязаниях первое место.

Международный турнир «Танцевальный калейдоскоп» прошел в Астрахани. Участие в нем приняли пары из России, Казахстана, Белоруссии, Грузии и Армении. Воспитанники коллектива «Formation» Дмитрий Сергиенко, Алуа Боранкул, Ангелина Алиева, Амира Акимгерей, Алтынай Ангелдинова, Полина Федоренко, Алия Каримова, Тимофей Валов и Полина Федоренко завоевали 17 медалей, из них 16 золотых и одна серебряная.

- Я горжусь заслугами своих воспитанников и всегда в них верю. Уверена, что их ждет много побед, - сказала Анастасия Свирская, тренер и вице-президент федерации спортивного танца, современной хореографии и аэробики.



Фото предоставлено клубами


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Воспитанники двух танцевально-спортивных клубов Актау стали победителями на международных турнирах


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