Воспитанники двух танцевально-спортивных клубов представили Актау на международных турнирах

Назад Вперед

















В турнире «Вальс осени», который прошел в Алматы, участвовали спортсмены из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Ученики танцевально-спортивного клуба «Вера» Илья Черкасский и Амина Борамбаева под руководством тренера Веры Соседовой завоевали на международных состязаниях первое место.Международный турнир «Танцевальный калейдоскоп» прошел в Астрахани. Участие в нем приняли пары из России, Казахстана, Белоруссии, Грузии и Армении. Воспитанники коллектива «Formation» Дмитрий Сергиенко, Алуа Боранкул, Ангелина Алиева, Амира Акимгерей, Алтынай Ангелдинова, Полина Федоренко, Алия Каримова, Тимофей Валов и Полина Федоренко завоевали 17 медалей, из них 16 золотых и одна серебряная.- Я горжусь заслугами своих воспитанников и всегда в них верю. Уверена, что их ждет много побед, - сказала Анастасия Свирская, тренер и вице-президент федерации спортивного танца, современной хореографии и аэробики.