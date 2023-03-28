Танцоры из Актау завоевали девять медалей на чемпионате Казахстана по спортивным танцам

В турнире принимали участие танцоры из Казахстана, России, Киргизии и Узбекистана.Пары выступали в номинациях: медленный вальс, ча-ча-ча, квикстеп, самба и другие.Воспитанники руководителя по спортивным танцам танцевально-спортивного клуба «Лига танца А» Вячеслава Хмелева, занимающиеся в городском «Центре Школьник», в своих категориях заняли призовые места.По итогам соревнований первые места заняли Аделя Акшабаева, Марьям Тугелова и Ангелина Алексашина. Также Ангелина завоевала «бронзу». Аяжан Кожамурат завоевала две серебряные медали, Аревик Курдоглян взяла «серебро» и «бронзу», Арина Абуталип стала серебряным призёром чемпионата.