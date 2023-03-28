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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:44

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Танцоры из Актау завоевали девять медалей на чемпионате Казахстана по спортивным танцам

Чемпионат Казахстана по спортивным танцам «Almaty Open 2023» прошёл с 24 по 26 марта в Алматы. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Лига танца А» завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщил Вячеслав Хмелев, тренер-руководитель танцевально-спортивного клуба.

Фото предоставлено Вячеславом Хмелевым
В турнире принимали участие танцоры из Казахстана, России, Киргизии и Узбекистана.

Пары выступали в номинациях: медленный вальс, ча-ча-ча, квикстеп, самба и другие.

Танцоры из Актау завоевали девять медалей на чемпионате Казахстана по спортивным танцам


Воспитанники руководителя по спортивным танцам танцевально-спортивного клуба «Лига танца А» Вячеслава Хмелева, занимающиеся в городском «Центре Школьник», в своих категориях заняли призовые места.

Танцоры из Актау завоевали девять медалей на чемпионате Казахстана по спортивным танцам


По итогам соревнований первые места заняли Аделя Акшабаева, Марьям Тугелова и Ангелина Алексашина. Также Ангелина завоевала «бронзу». Аяжан Кожамурат завоевала две серебряные медали, Аревик Курдоглян взяла «серебро» и «бронзу», Арина Абуталип стала серебряным призёром чемпионата.



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