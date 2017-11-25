Два мангистауских спортсмена завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Колумбии

Назад Вперед



















В столице Колумбии, в Богото с 24 по 26 ноября проходит чемпионат мира по джиу-джитсу.На мировой арене сошлись спортсмены из 80 стран. Казахстан представляют 23 спортсмена – самые топовые в этом году.- Среди членов сборной есть чемпионы мира, призеры мира, Азии, Азиатских игр. Шансы завоевать медали у наших спортсменов, конечно, есть, потому что, участвуя впервые в прошлом году в данном виде спорта, мы завоевали две золотые медали. Надеемся, что мы побьем прошлогодний рекорд и привезем домой еще больше наград, - сказал Ашим Кали, старший тренер сборной РК по джиу-джитсу в разделе «файтинг-систем».