Второе место в турнире по рукопашному бою завоевала команда войсковой части 3502 из Актау

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Соревнования военнослужащих прошли на базе войсковой части 5548, расположенной в Жанаозене. В них приняли участие команды, прибывшие из Актюбинского, Атырауского, Уральского, а также Актауского гарнизонов.- Спортсмены выступали по девяти весовым категориям. На ковер вышли сто бойцов, каждый бой длился не более пяти минут, - рассказали в пресс-службе РгК «Батыс».Главный судья соревнований, подполковник Сатжан Абишев, отметил, что современный рукопашный бой включает в себя удары руками и ногами, различные броски, болевые и удушающие приемы.- Во время соревнований мы не только проверили наших военнослужащих на силу и выносливость, но и выявили наиболее спортивных и подготовленных. Из них мы сформируем сборную регионального командования «Батыс», и будем готовы принимать участие в республиканских соревнованиях по рукопашному бою на кубок главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан, - сообщил Руслан Жакупеков, начальник физической культуры и спорта РгК «Батыс».По итогам турнира первое общекомандное место завоевала команда войсковой части 6655 (Актобе), второе - войсковой части 3502 (Актау) и третье - войсковой части 5517 (Уральск).- Борьба за первые места шла раскаленная. Зал в спорткомплексе войсковой части 5548 был полон болельщиков. Ведь каждый из тех, кто добрался до финала, не просто проводил поединок за победу, но и стремился показать зрелищный бой. В личном первенстве победителями в весовых категориях стали: ефрейтор Анур Карибаев (55 кг, войсковая часть 6655 Актобе), сержант Эдуард Сапаров (60 кг, войсковая часть 6655 Актобе), старший лейтенант Уалихан Кудерхан (65 кг, войсковая часть 6655 Актобе), сержант Бахыдат Кенжебеков (70кг, войсковая часть 3502 Актау), младший сержант Нурлыбек Мынжасаров (75 кг, войсковая часть 3502 Актау), сержант Баглан Жанганашов (85 кг, войсковая часть 6655 Актобе), лейтенант Эльдар Нургалиев (90 кг, войсковая часть 6655 Актобе), младший сержант Абылхайыр Тулеев (свыше 90 кг, войсковая часть 6655 Актобе), - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».Победителям были вручены медали, кубки и подарки.- На сегодняшний день спортивная подготовка наряду с боевой занимает немаловажное место в распорядке дня военнослужащих. Регулярные занятия спортом закаляют солдат и офицеров, укрепляют дисциплину. Поэтому большинство военнослужащих Нацгвардии оттачивает свое мастерство по рукопашному бою. Владение приемами рукопашного боя - одно из важных сторон в системе формирования психологических, боевых и физических качеств, необходимых для гвардейца, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».