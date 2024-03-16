Гвардейцы «Батыса» стали вторыми по казахской борьбе на Кубок главнокомандующего

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Основная цель соревнований - повышение физической подготовки и спортивного мастерства военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни.
В соревнованиях приняли участие 7 команд со всей страны, всего около 50 борцов.
Соревнования, в которых наряду с чемпионами мира участвовали мастера спорта, проводились в 6 весовых категориях.
По итогам соревнований первое место заняла команда воинской части 5573 из Астаны, второе место заняла сборная команда Регионального командования "Батыс", а третье место получили спортсмены сборной команды регионального командования "Орталык".
Победителям турнира были вручены кубки, медали и ценные призы.
В соревнованиях приняли участие 7 команд со всей страны, всего около 50 борцов.
Соревнования, в которых наряду с чемпионами мира участвовали мастера спорта, проводились в 6 весовых категориях.
По итогам соревнований первое место заняла команда воинской части 5573 из Астаны, второе место заняла сборная команда Регионального командования "Батыс", а третье место получили спортсмены сборной команды регионального командования "Орталык".
Победителям турнира были вручены кубки, медали и ценные призы.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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