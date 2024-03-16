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Опубликовано: Сегодня, 22:19

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Гвардейцы «Батыса» стали вторыми по казахской борьбе на Кубок главнокомандующего

С 12 по 14 марта во Дворце единоборств «Кажымукан Мунайтпасов», расположенном в Усть-Каменогорске, среди военнослужащих по қазақша күрес был организован Кубок главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан, где сборная команда Регионального командования «Батыс» заняла второе место, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Батыс».

фото центра общественных коммуникаций
Основная цель соревнований - повышение физической подготовки и спортивного мастерства военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни.

В соревнованиях приняли участие 7 команд со всей страны, всего около 50 борцов.

Соревнования, в которых наряду с чемпионами мира участвовали мастера спорта, проводились в 6 весовых категориях.

По итогам соревнований первое место заняла команда воинской части 5573 из Астаны, второе место заняла сборная команда Регионального командования "Батыс", а третье место получили спортсмены сборной команды регионального командования "Орталык".

Победителям турнира были вручены кубки, медали и ценные призы.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Гвардейцы "Батыса" стали вторыми по казахской борьбе на Кубок главнокомандующего


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