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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:13

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Спортсмены из Актау завоевали 26 медалей на двух республиканских турнирах по карате-киокушинкай в Шымкенте

Актауские каратисты приняли участие в двух соревнованиях: открытый чемпионат Южно-Казахстанской области среди детей и чемпионат Республики Казахстана среди юниоров и девочек по карате-киокушинкай. Наши земляки завоевали 14 золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Об этом рассказал Берекет Нурбаев, тренер Актауской школы карате-до киокушинкай.

Фото предоставлено Берекетом Нурбаевым
В двух соревнованиях, которые проходили одновременно в Шымкенте, приняли участие более 400 спортсменов из всех регионов страны. Честь Актау под руководством старшего тренера Берекета Нурбаева защищали 58 каратистов.

Спортсмены из Актау завоевали 26 медалей на двух республиканских турнирах по карате-киокушинкай в Шымкенте


«Золото» в копилку сборной на открытом чемпионате Южно-Казахстанского турнира среди детей принесли Акжан Оразгали, Бейбарыс Орысбай, Нуралы Орунбасар, Султан Саумбаев, Талгат Шынкожа, Бекарыс Болатов.

Обладателями медалей серебряного отлива стали Исламбек Куанбаев, Рамазан Сериков и Мирас Беккожа. «Бронза» досталась Журсыну Жарылгапу и Али Камбару.

Золотые медали на чемпионате Республики Казахстан среди юниоров и девочек завоевали Дарын Мухамеджан, Райымбек Шынтай, Адилет Демеубаев, Нургуль Абдил, Саят Бакытулы, Мирас Аманкосов, Айдана Мусаева, Болатова Мадина.

«Серебро» у Аружан Ашимовой, Райымбека Тлепова и Сабыржана Сарсенгалиева.

Асылбек Серикбаев, Жанарыс Зекенов, Алмас Назар и Улдарай Кусаин завершили чемпионат с бронзовыми медалями.

- Для нас турнир получился очень урожайным. Все бойцы провели отличные и зрелищные бои. Наши спортсмены продемонстрировали бойцовский дух и желание идти к победе. Они показали, что являются самодостаточными спортсменами, - рассказал Берекет Нурбаев.

Спортсмены из Актау завоевали 26 медалей на двух республиканских турнирах по карате-киокушинкай в Шымкенте


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