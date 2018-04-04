Спортсмены из Актау завоевали 26 медалей на двух республиканских турнирах по карате-киокушинкай в Шымкенте

В двух соревнованиях, которые проходили одновременно в Шымкенте, приняли участие более 400 спортсменов из всех регионов страны. Честь Актау под руководством старшего тренера Берекета Нурбаева защищали 58 каратистов.«Золото» в копилку сборной на открытом чемпионате Южно-Казахстанского турнира среди детей принесли Акжан Оразгали, Бейбарыс Орысбай, Нуралы Орунбасар, Султан Саумбаев, Талгат Шынкожа, Бекарыс Болатов.Обладателями медалей серебряного отлива стали Исламбек Куанбаев, Рамазан Сериков и Мирас Беккожа. «Бронза» досталась Журсыну Жарылгапу и Али Камбару.Золотые медали на чемпионате Республики Казахстан среди юниоров и девочек завоевали Дарын Мухамеджан, Райымбек Шынтай, Адилет Демеубаев, Нургуль Абдил, Саят Бакытулы, Мирас Аманкосов, Айдана Мусаева, Болатова Мадина.«Серебро» у Аружан Ашимовой, Райымбека Тлепова и Сабыржана Сарсенгалиева.Асылбек Серикбаев, Жанарыс Зекенов, Алмас Назар и Улдарай Кусаин завершили чемпионат с бронзовыми медалями.- Для нас турнир получился очень урожайным. Все бойцы провели отличные и зрелищные бои. Наши спортсмены продемонстрировали бойцовский дух и желание идти к победе. Они показали, что являются самодостаточными спортсменами, - рассказал Берекет Нурбаев.