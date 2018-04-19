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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 323

Регбисты из Актау стали бронзовыми призерами I тура чемпионата Казахстана

За звание чемпиона боролись 10 команд из всех регионов страны. Об итогах соревнований рассказал Николай Белкин, играющий тренер актауской команды.

Команда Актау. Фото предоставил Николай Белкин
Спортсмены, как рассказал тренер, примут участие еще в четырех турах чемпионата Казахстана.

- Играть было тяжело после зимних каникул. Соперники все были сильные и достойные. Ребята наши молодцы, мы вновь в тройке сильнейших. Впереди нас ждет еще четыре тура. Будем усиленно готовиться. У сборной Казахстана 20 апреля начинаются сборы, во время которых семь игроков нашей команды пройдут отбор для участия в чемпионате Азии. Мы хотим поблагодарить руководство областного управления спорта и физкультуры Мангистауской области за постоянную поддержку нашей команды, - сказал Николай Белкин.

Первый тур чемпионата Казахстана завершился 18 апреля в Шымкенте.

Напомним, в 2017 году регбисты из Актау стали двукратными бронзовыми призерами чемпионата Казахстана. В прошлом году спортсмены под руководством тренера Николая Белкина одержали четыре победы и два поражения в заключительном туре чемпионата Казахстана по регби среди мужчин.


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