Регбисты из Актау стали бронзовыми призерами I тура чемпионата Казахстана

- Играть было тяжело после зимних каникул. Соперники все были сильные и достойные. Ребята наши молодцы, мы вновь в тройке сильнейших. Впереди нас ждет еще четыре тура. Будем усиленно готовиться. У сборной Казахстана 20 апреля начинаются сборы, во время которых семь игроков нашей команды пройдут отбор для участия в чемпионате Азии. Мы хотим поблагодарить руководство областного управления спорта и физкультуры Мангистауской области за постоянную поддержку нашей команды, - сказал Николай Белкин.
Первый тур чемпионата Казахстана завершился 18 апреля в Шымкенте.
Напомним, в 2017 году регбисты из Актау стали двукратными бронзовыми призерами чемпионата Казахстана. В прошлом году спортсмены под руководством тренера Николая Белкина одержали четыре победы и два поражения в заключительном туре чемпионата Казахстана по регби среди мужчин.