Алибек Сарсенгалиев из Актау стал бронзовым призером международного турнира по греко-римской борьбе

Молодежная сборная Республики Казахстан

Спортсмен выступил в весовой категории 130 кг. Атлет вошел в состав молодежной сборной Казахстана.В схватке с соперником из Румынии Алибек Сарсенгалиев одержал победу, уложив оппонента на лопатки.Следующая встреча актауского спортсмена состоялась с представителем Венгрии. В этой схватке Алибек Сарсенгалиев проиграл.Очередным оппонентом нашего земляка стал атлет из Грузии. Эту схватку Алибек выиграл со счетом 8:0.Подготовка к соревнованиям, как рассказал Алибек Сарсенгалиев, заняла месяц.- В планах - достойно выступить на чемпионате Азии и мира среди юниоров и на Олимпийских играх. Это мечта любого профессионального спортсмена, - отметил спортсмен.Турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти Петко Сиракова и Ивана Илиева завершился 22 апреля в городе Русе в Болгарии. В соревнованиях приняли участие атлеты в возрасте до 23 лет из Болгарии, Грузии, Казахстана, Венгрии, Италии, Румынии и Польши.