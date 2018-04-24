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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:25

Просмотров: 152

Алибек Сарсенгалиев из Актау стал бронзовым призером международного турнира по греко-римской борьбе

Соперниками спортсмена стали атлеты из Румынии, Венгрии и Грузии. Алибек Сарсенгалиев выиграл в двух схватках из трех проведенных.

Алибек Сарсенгалиев со своим соотечественником Антоном Савенко
Спортсмен выступил в весовой категории 130 кг. Атлет вошел в состав молодежной сборной Казахстана.

Алибек Сарсенгалиев из Актау стал бронзовым призером международного турнира по греко-римской борьбе

Молодежная сборная Республики Казахстан


В схватке с соперником из Румынии Алибек Сарсенгалиев одержал победу, уложив оппонента на лопатки.

Следующая встреча актауского спортсмена состоялась с представителем Венгрии. В этой схватке Алибек Сарсенгалиев проиграл.

Очередным оппонентом нашего земляка стал атлет из Грузии. Эту схватку Алибек выиграл со счетом 8:0.

Алибек Сарсенгалиев из Актау стал бронзовым призером международного турнира по греко-римской борьбе


Подготовка к соревнованиям, как рассказал Алибек Сарсенгалиев, заняла месяц.

- В планах - достойно выступить на чемпионате Азии и мира среди юниоров и на Олимпийских играх. Это мечта любого профессионального спортсмена, - отметил спортсмен.

Турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти Петко Сиракова и Ивана Илиева завершился 22 апреля в городе Русе в Болгарии. В соревнованиях приняли участие атлеты в возрасте до 23 лет из Болгарии, Грузии, Казахстана, Венгрии, Италии, Румынии и Польши.

Фото предоставил Алибек Сарсенгалиев


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