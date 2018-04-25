Бодибилдер из Актау стал победителем чемпионата Центральной Азии

- Он занимается бодибилдингом всего четыре месяца. За это время он добился колоссальной формы. Я и предложил ему попробовать свои силы и дал понять, что бодибилдинг - не просто спорт, а нечто большее. Как искусство, как философия. Это его первое выступление. У спортсмена высокие цели. Мы стараемся, развиваемся и планируем выступить на чемпионате мира и турнире Arnold Classic, - поделился Нургиса Жумагулов.

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Золотая медаль, как отметил Нургиса Жумагулов, досталась спортсмену с трудом. Это не первый чемпионский титул Кайрата Танибергенова. В 2016 году он стал чемпионом Средней Азии.Мангистаускую область на чемпионате представили двое спортсменов - воспитанники тренера Нурсултана Амантая.Ухтам Жумамуратов стал шестым из 15 атлетов, выступавших в категории «атлет-физик».Через две недели атлеты планируют выступить на открытом чемпионате Казахстана по бодибилдингу и фитнесу.Чемпионат Центральной Азии по бодибилдингу и фитнесу завершился 22 апреля в Ташкенте. Участниками соревнований стали 300 атлетов. Казахстан представили 25 спортсменов.