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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:24

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Бодибилдер из Актау стал победителем чемпионата Центральной Азии

Кайрат Танибергенов выступил в весовой категории до 75 кг. О результатах чемпионата Центральной Азии рассказал Нургиса Жумагулов, президент Мангистауской федерации бодибилдинга и фитнеса версии WBPF (World bodybuilding fitness federation).

Нурсултан Амантай и Кайрат Танибергенов
Золотая медаль, как отметил Нургиса Жумагулов, досталась спортсмену с трудом. Это не первый чемпионский титул Кайрата Танибергенова. В 2016 году он стал чемпионом Средней Азии.

Бодибилдер из Актау стал победителем чемпионата Центральной Азии


Мангистаускую область на чемпионате представили двое спортсменов - воспитанники тренера Нурсултана Амантая.

Ухтам Жумамуратов стал шестым из 15 атлетов, выступавших в категории «атлет-физик».

Бодибилдер из Актау стал победителем чемпионата Центральной Азии


- Он занимается бодибилдингом всего четыре месяца. За это время он добился колоссальной формы. Я и предложил ему попробовать свои силы и дал понять, что бодибилдинг - не просто спорт, а нечто большее. Как искусство, как философия. Это его первое выступление. У спортсмена высокие цели. Мы стараемся, развиваемся и планируем выступить на чемпионате мира и турнире Arnold Classic, - поделился Нургиса Жумагулов.


Через две недели атлеты планируют выступить на открытом чемпионате Казахстана по бодибилдингу и фитнесу.

Чемпионат Центральной Азии по бодибилдингу и фитнесу завершился 22 апреля в Ташкенте. Участниками соревнований стали 300 атлетов. Казахстан представили 25 спортсменов.



Фото предоставил Нурсултан Амантай


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Актауский бодибилдер стал чемпионом Центральной Азии в Ташкенте


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