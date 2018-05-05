Бой Головкина с Мартиросяном жители Актау могут увидеть на большом экране

Ожидаемый поединок Головкина и Мартиросяна

6 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния,США) казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) выйдет на ринг с американским боксером Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).



Стоит отметить, что непобежденный Головкин на профессиональном ринге провел 37 боев, 33 из которых завершил нокаутом. У Геннадия — титулы суперчемпиона по версии WBA (с июня 2014 года), чемпиона мира по версии IBO (с 2011-го), чемпиона мира по версии IBF (с 2015-го). А в прошлом году после отказа Сауля «Канело» Альвареса провести бой, Геннадий был признан чемпионом мира по версии WBC.



Соперник Головкина, американец Мартиросян, в 2005 году с любительского бокса перешел в профессиональный бокс. На ринге провел 40 боев, на его счету 36 побед, три поражения и одна ничья. В 2016 году Мартиросян единогласным решением судей проиграл кубинскому боксеру Эрисланди Лара.



Фото с сайта sport.kz