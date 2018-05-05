«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Мая
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 20:57

Просмотров: 241

Бой Головкина с Мартиросяном жители Актау могут увидеть на большом экране

Посмотреть бой Головкина с Мартиросяном жители Актау смогут в прямом эфире на LED-экране, который будет установлен на площади «Астана» (4 микрорайон). Об этом сообщили в акимате Актау.

Ожидаемый поединок Головкина и Мартиросяна
6 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния,США) казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) выйдет на ринг с американским боксером Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).

Стоит отметить, что непобежденный Головкин на профессиональном ринге провел 37 боев, 33 из которых завершил нокаутом. У Геннадия — титулы суперчемпиона по версии WBA (с июня 2014 года), чемпиона мира по версии IBO (с 2011-го), чемпиона мира по версии IBF (с 2015-го). А в прошлом году после отказа Сауля «Канело» Альвареса провести бой, Геннадий был признан чемпионом мира по версии WBC.

Соперник Головкина, американец Мартиросян, в 2005 году с любительского бокса перешел в профессиональный бокс. На ринге провел 40 боев, на его счету 36 побед, три поражения и одна ничья. В 2016 году Мартиросян единогласным решением судей проиграл кубинскому боксеру Эрисланди Лара.

Фото с сайта sport.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика