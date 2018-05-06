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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:38

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Спортсмены из Актау стали обладателями шести медалей на республиканской спартакиаде

IX спартакиада по гиревому спорту и армрестлингу в Кызылорде среди юниоров 2001 года рождения и младше принесла актауским атлетам три серебряные и три бронзовые награды. О результатах рассказал Роман Исламгалиев, президент федерации гиревого спорта и армрестлинга Мангистауской области.

Актауские призеры республиканской спартакиады
Участниками соревнований стали более 300 спортсменов из разных регионов страны. Из Актау на спартакиаду отправились 20 гиревиков и армрестлеров под началом тренера Романа Исламгалиева.

По гиревому спорту серебряной награды удостоилась Жанна Ергалиева (учащаяся 9 класса школы №24), Айгерим Ходжалепес (1 курс Гуманитарного колледжа) и Динара Ундасинова (9 класс школы № 8) заняли третью ступень пьедестала.

По армрестлингу Рухани Романулы и Света Цыцерева расположились на втором месте. Оба армрестлера обучаются в 9 классе школы №5. Бронзовую медаль завоевала Элина Качанко (ученица 8 класса школы № 5).

Помимо этого Рухани Романулы выступит на чемпионате мира по армрестлингу в Турции в сентябре 2018 года.

Спортсмены из Актау стали обладателями шести медалей на республиканской спартакиаде


- Медалей, конечно, стало больше. Потихоньку растем, я доволен. К примеру, Элина Качанко выступает первый раз и продемонстрировала такой хороший результат. Есть, конечно, ошибки, над которыми нужно поработать. Но чтобы была мотивация, нам необходимы спонсоры, - поделился Роман Исламгалиев.


В подготовке юных спортсменов к спартакиаде участвовали тренеры: Жазира Танатар, Жулдыз Найзабек, Алибек Бишанов, Дана Дарибай, Дос Сарсенбаев, Бота Базарова и Акылжан Нуралиев.

За оказанную поддержку спортсмены благодарят областное и городское управления образования и региональный центр физической культуры в лице Али Кабакова.


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