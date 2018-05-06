Спортсмены из Актау стали обладателями шести медалей на республиканской спартакиаде

По гиревому спорту серебряной награды удостоилась Жанна Ергалиева (учащаяся 9 класса школы №24), Айгерим Ходжалепес (1 курс Гуманитарного колледжа) и Динара Ундасинова (9 класс школы № 8) заняли третью ступень пьедестала.
По армрестлингу Рухани Романулы и Света Цыцерева расположились на втором месте. Оба армрестлера обучаются в 9 классе школы №5. Бронзовую медаль завоевала Элина Качанко (ученица 8 класса школы № 5).
Помимо этого Рухани Романулы выступит на чемпионате мира по армрестлингу в Турции в сентябре 2018 года.
В подготовке юных спортсменов к спартакиаде участвовали тренеры: Жазира Танатар, Жулдыз Найзабек, Алибек Бишанов, Дана Дарибай, Дос Сарсенбаев, Бота Базарова и Акылжан Нуралиев.
За оказанную поддержку спортсмены благодарят областное и городское управления образования и региональный центр физической культуры в лице Али Кабакова.
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