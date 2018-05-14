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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 282

Таэквондисты Мангистау завоевали 15 медалей на чемпионате Казахстана

В копилке спортсменов шесть золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медалей. Об этом рассказал Саттыгул Абитов, старший тренер Мангистауской федерации таэквондо.

Чемпионы и призеры чемпионата. Фото предоставлено С.Абитовым
Чемпионами соревнований в дисциплине «массоги» стали Дана Адилова, Нуржан Оразбаев, Нуртаза Бахтияр и Рахимжан Мизимбаев.

- Нуржан Оразбаев занимается таэквондо два года. В двух предыдущих чемпионатах страны в Алматы и Уральске он становился серебряным призером, - рассказал Саттыгул Абитов.

Серебряными призерами стали Альнур Еркин и Жигер Талмаков.

Алихан Берекет, Жаксылык Сапарбаев и Галия Кыдыргалиева завоевали «бронзу».

«Золото» в дисциплине «хьёнг» завоевали Жигер Талмаков и Айбек Каракеш. Обладателями серебряных медалей стали Алдияр Анесов, Жасмин Бахыткали и Дана Адилова. Бронзовой медали удостоилась Галия Кыдыргалиева.

Команда Мангистау, как рассказал Саттыгул Абитов, заняла четвертое место в общем зачете, завоевав 15 медалей.

Чемпионат Казахстана по таэквондо завершился 13 мая в Павлодаре. В нем приняли участие представители 14 областей Казахстана.

Что такое «массоги»?

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Что такое «хьёнг»?

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