Таэквондисты Мангистау завоевали 15 медалей на чемпионате Казахстана

- поединки (спарринги), проводимые по правилам Международной федерации таэквондо.

- это комплексы атакующих и защитных приемов, выстроенных в логичной последовательности. Каждое движение в связке строго регламентировано, приветствуется четкое следование технике.

Чемпионами соревнований в дисциплине «массоги» стали Дана Адилова, Нуржан Оразбаев, Нуртаза Бахтияр и Рахимжан Мизимбаев.- Нуржан Оразбаев занимается таэквондо два года. В двух предыдущих чемпионатах страны в Алматы и Уральске он становился серебряным призером, - рассказал Саттыгул Абитов.Серебряными призерами стали Альнур Еркин и Жигер Талмаков.Алихан Берекет, Жаксылык Сапарбаев и Галия Кыдыргалиева завоевали «бронзу».«Золото» в дисциплине «хьёнг» завоевали Жигер Талмаков и Айбек Каракеш. Обладателями серебряных медалей стали Алдияр Анесов, Жасмин Бахыткали и Дана Адилова. Бронзовой медали удостоилась Галия Кыдыргалиева.Команда Мангистау, как рассказал Саттыгул Абитов, заняла четвертое место в общем зачете, завоевав 15 медалей.Чемпионат Казахстана по таэквондо завершился 13 мая в Павлодаре. В нем приняли участие представители 14 областей Казахстана.