Таэквондисты Мангистау завоевали 15 медалей на чемпионате Казахстана

- Нуржан Оразбаев занимается таэквондо два года. В двух предыдущих чемпионатах страны в Алматы и Уральске он становился серебряным призером, - рассказал Саттыгул Абитов.
Серебряными призерами стали Альнур Еркин и Жигер Талмаков.
Алихан Берекет, Жаксылык Сапарбаев и Галия Кыдыргалиева завоевали «бронзу».
«Золото» в дисциплине «хьёнг» завоевали Жигер Талмаков и Айбек Каракеш. Обладателями серебряных медалей стали Алдияр Анесов, Жасмин Бахыткали и Дана Адилова. Бронзовой медали удостоилась Галия Кыдыргалиева.
Команда Мангистау, как рассказал Саттыгул Абитов, заняла четвертое место в общем зачете, завоевав 15 медалей.
Чемпионат Казахстана по таэквондо завершился 13 мая в Павлодаре. В нем приняли участие представители 14 областей Казахстана.
Что такое «массоги»?
Что такое «хьёнг»?
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