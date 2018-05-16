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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 887

Подборка видео боев международного турнира NFC-14 в Актау

Чемпионский пояс NFC в международном турнире завоевал Ералы Абдыров из Жанаозена. Lada.kz представляет подборку видео боев участников соревнований.

Награждение бойца Ералы Абдырова из Жанаозена. Фото: Абылай Куштибай
В минувшие выходные в спортивном комплексе «Батыр» прошел международный турнир по боям без правил NFC-14. В восьмиугольнике сошлись 22 бойца из Казахстана, Киргизии, Китая, России и Узбекистана.

В весовой категории до 62 кг в октагоне выступили Абу Нурболат из Актау и боец из Узбекистана Бекзод Тургунбаев. Победу техническим нокаутом одержал наш земляк.



Схватка спортсмена из Узбекистана Жахонгира Абдуганиева и Аслана Ораза из Астаны, выступающих в весовой категории до 66 кг, завершилась победой казахстанского бойца.



Боец из Китая Дин Ши Сян проиграл сопернику из Алматы Жолдыбаю Нұржану. Бойцы состязались в весе 66 кг. Жолдыбай Нұржан одержал победу техническим нокаутом.



В весовой категории 57 кг выступили Оятиллох Эргашев из Узбекистана и Санджар Адилов из Караганды. Судьи отдали победу Санджару Адилову.



В схватке между актауским бойцом Захаром Рябовым и Жасуланом Хасимовым из Атырау, выступающих в весовой категории 93 кг, победу одержал атырауский боец.



В категории 66 кг Руслан Серикполов одержал победу в третьем раунде над соперником из Киргизии Жаныбеком Каныбековым.



В схватке файтера из Киргизии Данияра Исмаилова и алматинского бойца Нуржана Тутка, выступающих в категории до 70 кг, победу одержал боец из Алматы.



В следующей схватке в октагоне встретились Гиес Ходжибабаев из Узбекистана и Темирлан Ихсангалиев из Уральска. Во втором раунде казахстанскому файтеру удалось одержать победу техническим нокаутом. Бойцы выступили в категории до 80 кг.



В категории 74 кг спортсмен из России Дадахон Хасанов в третьем раунде одержал победу над бойцом из Алматы Мырзой Еркинбековым.



Техническим нокаутом в первом раунде удалось одержать победу актаускому бойцу Мураду Абдурахманову. Его соперником стал Амангелди Беккалиев из Атырау. Бойцы выступили в категории до 93 кг.



Главным поединком вечера стал финальный бой между двумя мангистаускими файтерами, выступающими в весе 71 кг: Серикбай Ходжабаев из Актау против Ералы Абдырова из Жанаозена. В рамках гран-при чемпионский пояс единогласным решением судей достался Ералы Абдырову из Жанаозена.

- Для меня это первая такая достойная награда. Этим видом спорта занимаюсь уже пять лет. Для меня бой был сложным, но я сумел противостоять сопернику. В планах - принять участие и в других международных турнирах, - сказал Ералы Абдыров.



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Комментарии ( 2 )

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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 14:17
aks_1811,
фото подписали, спасибо!
 
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aks_1811 (Посетители) Сегодня, 14:11
Автор главной фотографии с акимом области является Куштибай Абылай, прошу редакцию Лада подписать под фотографией
 
 

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