Мангистауские боксеры заняли первое общекомандное место на турнире в Польше

- Мы стараемся не пропускать турниры в Гданьске. У нас давно сложились дружеские отношения с поляками. В прошлом году актауские боксеры провели с ними совместные сборы, а после боксеры из Польши участвовали на международном турнире памяти Шокыра Болтекулы, - отметил Жарас Калимов.

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Участниками турнира, который завершился 3 июня в городе Гданьск, стали более 60 боксеров из России, Чехии, Польши, Латвии, Словакии, Германии, Нидерландов и Казахстана.Честь нашей страны защищали шестеро воспитанников школы бокса Мангистауской области во главе с заслуженным тренером РК Жарасом Калимовым. По итогам турнира мангистаусцы завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.Золотые медали в копилку нашей команды принесли Маулен Оскенбек (69 кг), Нурлан Сабиров (81 кг), Магжан Базарбай (91 кг). Серебро оказалось на счету Дильшата Нурым (64 кг), а бронза досталась Дарыну Имаханову (75 кг).Стоит отметить, что Дильшат Нурым получил специальный приз зрительских симпатий от организаторов турнира. Одним из рефери был судья международной категории (AIBA) (две звезды) Руслан Бибуев из Актау. За проделанную работу он также получил высокую оценку.